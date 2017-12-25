Sosyal medyada sahte haber kaynaklarını tespit etme yolları…
Sosyal medya ajansı crovu.co, sahte ve provokatif haber içeriklerine karşı nasıl önlemler alabileceği konusunda bir derleme yaptı. Derleme hakkında bilgi veren Eray Güngör bu ölçüleri şu şekilde sıraladı:
Haberin kaynağı güvenilir mi?
“Bir haber sitesinde yer alan içerik, haber ajanslarının muhabirleri tarafından hazırlanmış ve doğrulanmış bir gelişme olmayabilir. Web sitesi açmanın birkaç dakika aldığı günümüzde, içinde haber geçen alan adları ile yayın yapan bazı kaynakların ‘haber değeri taşımayan’ ve kötü amaçlı, manipülatif yayınlar yapabileceğini unutmamak gerekiyor. O yüzden haberin içeriğine ve kaynağına dikkat etmelisiniz.
Üzerinde oynama yapılmış görseller
Birçok sosyal medya platformunda, özellikle de gündemin hareketli olduğu dönemlerde fotoğraf düzeltme programları kullanılarak bazı haberler üzerinde oynama yapılmakta. İnsanlar ister istemez, bu içerikleri paylaşarak sahte haberlerin yayılmasına bir şekilde alet olmuş oluyorlar ve yayılan sahte haberin doğrulanması, durumun açıklanması uzun bir süreç. Bu esnada istenmeyen olaylar yaşanma riski var. Bu sebepten ötürü özellikle haber olarak bir ‘görsel’ paylaşılıyorsa kaynağı teyit etmelisiniz.
Resmi mercilerin hesaplarını takip etmek
Özellikle devlet yetkilileri ile ilgili, devlet kurumları ile ilgili bir gelişme söz konusu ise, artık hemen hemen tüm politikacıların ve birimlerin bir resmi Twitter hesabı mevcut. Doğrulanmış hesaplardaki açıklamaları takip ederek, yanlış bilgilendirmelere karşı açıklamaları izleyebilirsiniz.
Tartışmalı haberlerin teyit işlemleri
Sosyal medyada paylaşılan bazı gelişmelerin doğruluğu ile ilgili, bazı platformlar araştırma yapmakta ve bunları takipçileri ile paylaşmaktalar. Özellikle ciddi konularda, bu kaynakları takip etmeniz yararlı olacaktır. Teyitorg ve benzeri platformlar, uzun süren araştırmalar sonucunda sosyal medyada çok paylaşılan ve doğruluğu kesin olmayan içerikleri incelemekteler.
Sahte haberlerin oluşturduğu büyük tehlike
Yukarıdaki noktalara dikkat ederek, aslında hem kendinizi, hem de çevrenizi bilinçlendirmiş oluyorsunuz ve toplumu, itilebilecek büyük tuzaklardan korumuş oluyorsunuz. Milyonlarca sosyal medya kullanıcısının olduğu bir ekosistemde, kasıtlı hazırlanmış sahte içeriklerin toplumsal anlamda ciddi riskleri olabilir. Tüm internet kullanıcıları, bu duruma karşı tetikte olmalı.”
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