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Sosyal medyada terör propagandasına tutuklama

Çanakkale’nin Ezine ilçesi Dalyan köyünde yaşamış H.Ö’nün sosyal ağ hesabından PKK terör örgütünü övücü paylaşımlarda bulunduğu ve örgüt propagandası yaptığı saptandı.

15 Aralık 2016 Perşembe, 00:18

Çanakkale’nin Ezine ilçesi Dalyan köyünde yaşamış H.Ö’nün sosyal ağ hesabından PKK terör örgütünü övücü paylaşımlarda bulunduğu ve örgüt propagandası yaptığı saptandı. Jandarma ekiplerinin operasyonu ile yakalanan H.Ö, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Erol Güngördü

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