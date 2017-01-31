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Sosyal medyadaki tartışma bıçaklı kavgayla son buldu

– Konya’da iki arkadaş arasında sosyal medya hesaplarında başlayan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu taraflardan biri bıçakla yaralandı

31 Ocak 2017 Salı, 10:55

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KONYA (AA) – Konya’nın merkez Selçuklu ilçesinde, sosyal medya üzerinden birbirleriyle tartışan iki arkadaş arasında çıkan kavgada, taraflardan biri bıçakla yaralandı.

İddiaya göre, E.B. (17) ile arkadaşı A.Ö. (18) arasında sosyal medya hesaplarındaki görüşme sırasında tartışma yaşandı.

Daha sonra Akşemsettin Mahallesi Güleryüz Sokağı’nda buluşan 2 arkadaş arasındaki tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında A.Ö, 5 bıçak darbesiyle yaralandı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan A.Ö’nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaçan E.B, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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