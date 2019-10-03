Sosyal sorumluluğu “Sırt Çantam Projesi” ile öğreniyorlar
SİVAS (AA) – Sivas'ın Zara ilçesinde bir okulda başlatılan "Sırt Çantam Projesi" ile öğrencilerde sosyal sorumluluk farkındalığı oluşturulması hedefleniyor.
Zara Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulan "Sırt Çantam Projesi" için öğrencilere emanet çanta verildi. Öğrenciler çanta içerisindeki eğitici materyallerden faydalanarak, tanınan 1 haftalık sürede faaliyetlerini fotoğraflayacak.
Okul müdürü Ahmet Hoplamaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Zara Çok Programlı Anadolu Lisesi olarak 9. sınıflara yönelik "Sırt Çantam" adıyla bir proje geliştirdiklerini söyledi.
Proje ile 9. sınıflarda her öğrenciye birer sırt çantasını ödünç olarak vereceklerini aktaran Hoplamaz, şunları kaydetti:
"Bu çanta bir hafta boyunca öğrencide kalacak. Çantamızda; öğrencinin bir hafta içerisinde okuyacağı bir kitap, ailesiyle birlikte izleyeceği bir belgesel, ailesiyle izleyeceği bir eğitici film, bir sınıf günlüğü, bir de soru ve konu klasörü, ayrıca bir de sınıf aile albümü yer alıyor. Bu envanterler çantaya yerleştirilerek öğrenciye bir hafta süre ile verilecek. Öğrencimiz ailesiyle film, belgesel izleyecek, kitap okuyacak, sınıf günlüğünü yazacak ve bu etkinlikleri fotoğraflayacak."
İlk etapta bu çantalardan 2 adet hazırladıklarını dile getiren Hoplamaz, "Bir yıl boyunca bu çantalar en az iki kere aynı öğrenciye tekrar verilmiş olacak. Projeyle amacımız, okumak, yazmak, yorumlamak, öğrencimizin ailesiyle ortak bir şeyler yapmasıdır. Bir başka amacımızda öğrencilerimizi sosyal medyadan uzak tutarak, ailesiyle birlikte olması ve faydalı işler yapmasıdır." diye konuştu.
-
Sosyal sorumluluğu “Sırt Çantam Projesi” ile öğreniyorlar
-
Sadık Özgür Anı Evi Divriği'de ziyarete açıldı
-
Dünya Hayvanları Koruma Günü
-
Din görevlileri kan bağışında bulundu
-
Petlas, spora desteğe devam ediyor
-
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın:
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.