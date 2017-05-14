SOYDER 4. Aşıklar Bayramı yapıldı

YOZGAT (AA) – Sorgun Ozanlar ve Yazarlar Derneği (SOYDER) tarafından Sorgun Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen 4. Aşıklar Bayramı yapıldı.

Ahmet Uslu Dutluk Parkı’nda gerçekleşen ve iki gün süren 4. Aşıklar Bayramı’na yurdun dört bir yanından şairler, yazarlar ve ozanlar katıldı.

Bayramın açılış konuşmasını yapan SOYDER Başkanı Murat Erciyas Türkiye’ye mal olmuş ozan ve şairleri Sorgun’da ağırlamaktan onur duyduklarını dile getirdi.

Bu sanatçıların Yozgat’ın ve Türkiye’nin medarı iftiharı olduğunu ifade eden Erciyas, “Bizler kültür elçileriyiz. Sorgun’un, Yozgat’ın kültürünü yaşatmak, ülkemize tanıtmak, aşıklık geleneğini, şiir yeteneğini geliştirmek, yeni ozanlar, yeni kalemler yetiştirmek için elimizden gelenin fazlasını yapmak zorundayız.” diye konuştu.

Bayram öncesi birbirleriyle bol bol sohbet eden aşıklar, söyledikleri atışmalar, türküler ve okudukları şiirlerle izleyicilerden büyük beğeni topladı.