Soyludan ABye return çağrısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan İçişleri Bakan Vekili Nikolaos Toskas, Bulgaristan İçişleri Bakanı Rumiana Bachvarova’nun katılımlarıyla Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’nda yer alan Karşılıklı Bağlantı Merkezi’nin açılışı yapıldı. Başlangıç sonrası Müşterek Temas Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen karşılıklı basın toplantısında konuşan Bakan Aristokrat, dünya ve Avrupa ülkelerinin karşısında karşıya kaldığı en önemli meselenin Suriye’den kaynaklanan insanı trajedinin ve göçmen sorununun olduğunu söyledi.

“Türkiye, 6 yılda Suriyeliler için 25 milyar dolar harcadı”

Asilzade, Türkiye’nin bugün itibariyle 25 milyar dolar harcayarak 3 milyonu aşkın Suriyeliye konut sahipliği yaptığını dile getirerek, “Ne eyvah oysa insanlık ikinci dünya savaşından sonraki en büyük nüfus hareketiyle aleyhinde karşıya kalmıştır. Bugün Türkiye’de yaklaşık 3 milyon misafirimiz var. Altıncı yılına giren Suriye meselesinde Türkiye maksimum hassaslık ve fedakarlık bildiren ülkedir. Katıldığımız bütün uluslar arası toplantılarda Türkiye’nin bu hakkı teslim edilir. Bu insanlık için yaptığımız harcama sivil toplum kuruluşlarının yardımlarıyla beraber bugün 25 milyar dolar seviyesindedir” dedi.

“İnsanlık şartla yönetilemez”

Avrupa Birliği ülkelerinin Suriye ve yasa dışı göç konusunda zorunlu hassasiyeti göstermediğini sinyâl eden Bakan Asilzade, “Bulgaristan ve Yunanistan ile birbirimizi anladığımızı bu karşılıklı noktada hareket etme kabiliyeti bulunduğunu açıkça belirtmek isteriz. Biz burada birbirimizi anlıyoruz maalesef Avrupa Birliği’ni yöneten dostlarımız bu konuda gerekli hassasiyeti bugüne değin göstermediler. Fazla net. Açık Açık söylemek lazım, insanlık şartla yönetilemez. ‘Şunu şöyle yaparsak, bunu böyle yaparsak diye’ bir sözleşmenin parçası insanlık olamaz. Bu yanlış bir şeydir. Bu dürüst bir şey değildir. Bakınız biz burada ihtiyaçlarımız için ülkeleri ortak gayreti ile bulunuyoruz ve burada bir süreç yöneteceğiz. Bu ülkelerimizin menfaati olduğu gibi gerçekten geleceğe karşın de çok kayda değer bir adımdır. Işıltılı bir adımdır, aydınlık veren içten bir adımdır. Oysa 6 yıldır dünyanın temel meselesi haline gelen Suriye meselesinde maalesef Avrupa’yı idare eden dostlarımız aynı kararlılığı ve benzer süreci göstermemişlerdir. Bunun üzüntüsünü yaşıyor muyuz? Yaşıyoruz. Fakat inanınız ki bunu Suriyeli kardeşlerimize yansıtmıyoruz. Yani biz böyle gördüğümüz için şimdi bu masadayız çok nete söylüyorum. Bu kitlesel göçlerin yaşatacağı travmanın etkisi sadece Suriye ve Suriyelilere değildir. Bu travmanın etkisini insanlık adına ve bu kitlesel göçlerin maliyeti namına hepimiz öncelemeliyiz ve hepimiz iyi bir şekilde ön görüyle beraber politikalarımızla beraber idare etmek durumundayız” ifadelerini kullandı.

AB’ye ‘return’ çağrısı

Asilzade, bazı büyük ülkelerin de ara sıra yanlış okumalar yapabildiğine değinerek, “Avrupa, Türkiye’yi kendine ait bir tampon ülke olarak fark etti. Nerede fark etti? Ortadoğu ile ilgili sınırlarıyla alakalı fark etti. Ve bunun yanılgısını Suriye meselesi ortaya çıkınca anladı. Anladığı şuydu, ‘Seslenmek fakat tampon ülke olarak nitelendirebileceği herhangi bir ülke laf konusu değildir. Hudut aşan meselelerin sonrasında ülkelerin birbiri ile yakın olma ve uzaklıklarının hiçbir ehemmiyetinin olmadığını Suriye’de ortaya çıkan sonuçla tüm dünya fark etti. Bugün Avrupa’nın hatalı okuması batının yanlış okuması net bir şekilde görüldü lakin bana tarafından cesametinden ve büyüklüğünden nedeniyle yani ortaklığından dolayı ortak ülkelerin varlığından dolayı maalesef ‘return’ dediğimiz bir dönüş yapamıyor. Biz onu dönüşünü bekliyoruz” biçiminde konuştu.

Ergin Yıldız – Koray Ustabaşı – Tamer Yavuz