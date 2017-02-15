SP Bölge Divan toplantısı

KONYA (AA) – Saadet Partisi (SP) Seydişehir, Akviran, Ahırlı, Yalıhüyük Bölge Divan toplantısı gerçekleştirildi.

Seydişehir SP ilçe teşkilatında yapılan toplantıda, Saadet Partisi Seydişehir İlçe Başkanı Hayri Yılmaz, meclis divan çalışmalarıyla ilgili sunum yaptı.

Yılmaz, seçim çalışmaları hakkında strateji belirlediklerini ifade etti.

Konya SP İl Başkan Yardımcısı Yavuz Aydın, ilk defa bölge teşkilatlar toplantısı yapıldığını söyledi.

Türkiye’nin içerisinde bulunduğu zorlu duruma dikkat çeken Aydın, şöyle konuştu:

“Yaşanabilir Türkiye, yeniden büyük Türkiye ve sonrasında yeni bir dünya idealine ulaşabilmek için kadrolar yetiştireceğiz. Türkiye’nin en hayırlı hareketi olan Milli Görüş Hareketi’nin tek siyasi temsilcisi Saadet Partisi’nin bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Türkiye’nin teminatı olacaktır.”

Toplantı, dilek ve temennilerle sona erdi.