Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında Atiker Konyaspor, sahasında Adanaspor’u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci sözde)

47. dakikada Mehmet Uysal’nun sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda cinayet sahası içinde topa iyi yükselen Halil İbrahim’in kafa vuruşunu kaleci Karacic son anda kornere çeldi.

54. dakikada Nejc Skubic’in pası ile canice sahası içerisi sağ çaprazda topla buluşan Ömer Ali Şahiner’in yerden çektiği şut savunmaya çarpıp kornere çıktı.

62. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Ronie, cinayet sahası içerisine girer girmez sert şekilde vurdu oysa meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı’dan döndü.

64. dakikada ev sahibi takımdan Milosevic’in yerden pası ile ceza sahasının anında içerisinde topla buluşan Bajic’in gelişine çektiği şutta top üstten dışarı çıktı.

71. dakikada misafir takımdan Emre’nin çektiği şut savunmadan sekip canice sahası içerisinde sol çaprazda bulunan Ronie’ye geldi. Ronei’nin çektiği şut kaleci Serkan Kırıntılı’dan döndü.

78. dakikada Atiker Konyaspor’un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda altı pasın içerisinde topa yükselen kaleci Kuricic topu elinden kaçırdı. Topu önünde bulan Vukovic meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. 1-0

90. dakikada Bajic’in kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Boşnak oyuncunun vuruşunda sıkı savunma arkadan müdahale ederek topu son anda kornere çıkardı.

Stat: Büyükşehir Belediye

Hakemler: Uzlaşma Şimşek xx, Serdar Diyadin xx, Mehmet Metin xx

Atiker Konyaspor: Serkan xx, Volkan xx, Selim xx, Ömer Ali xx, Ali Çamdalı xx, Rangelov xx (Hadziahmetovic dk. 85 x), Vukovic xx, Meha xx (Milosevic dk. 62 x), Mehmet Yumuşak Başlı xx, Halil İbrahim xx (Bajic dk. 62), Skubic xx

Yedekler: Kaya, Douglas, Ali Turan, Ali Dere

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Adanaspor: Karacic xx, Junior x, Nelson x Canberk x (Ahmet Bahçıvan dk. 66 x), Tevfik x, Rodrigo x, Cem x (Emre dk. 54 x), Renan Diniz x, Koman x, Ronei x, Bekir x (Sami Can dk. 42 x)

Yedekler: İrfan, Ahmet Dereli, Bruno, Rodrigues

Teknik Direktör: Krunoslav Jurcic

Gol: Vukovic (dk. 78)

Sarı kartlar: Selim Ay, Halil İbrahim, Ömer Ali (Atiker Konyaspor), Nelson, Cem, Ronei (Adanaspor)