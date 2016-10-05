Spor Toto Süper Lig
Spor Toto Süper Lig’in 6.
Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında Atiker Konyaspor evinde Adanaspor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (Birincil benzeri)
1. dakikada ev sahibi takımdan Mehmet Uslu’nun pası ile canice sahasının anında dışında sol çaprazda topla buluşan Alban Meha’nın çektiği şut kaleci Goran Karacic’de kaldı.
6. dakikada Atiker Konyaspor namına sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Mehmet Yumuşak Başlı kullandı. Uysal’nun ortasında arka direkte topla buluşan Meha’nın kafa vuruşunda meşin dairesel dışarı gitti.
32. dakikada yeşil-beyazlı takımdan Volkan Fındıklı’nın gönderdiği uzun pasla buluşan Rangelov göğsüyle topu Ömer Ali’ye indirdi. Ömer Ali’nin gelişine vuruşunda top kaleci Karacic’de kaldı.
36. dakikada konuk takımdan Junior’un pası ile ceza sahası yayının anında haricen topla buluşan Nelson’un yerden çektiği şut kaleci Serkan Kırıntılı’dan döndü. Pozisyonun devamında Jagos Vukovic tehlikeyi uzaklaştırdı.
Stat: Büyükşehir Belediye
Hakemler: Barış Şimşek xx, Serdar Diyadin xx, Mehmet Metin xx
Atiker Konyaspor: Serkan x, Volkan x, Selim x, Ömer Ali x, Ali Çamdalı x, Rangelov x, Vukovic x, Meha xx, Mehmet x, Halil İbrahim xx, Skubic xx
Yedekler: Kaya, Douglas, Ali Turan, Bajic, Milosevic, Ali Akarsu, Hadziahmetovic
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Adanaspor: Karacic x, Junior x, Nelson xx Canberk xx, Tevfik x, Rodrigo xx, Cem x, Renan Diniz x, Koman x, Ronei xx, Bekir x (Sami Can dk. 42 x)
Yedekler: İrfan, Ahmet Dereli, Ahmet Bahçıvan, Emre, Bruno, Rodrigues
Teknik Direktör: Krunoslav Jurcic
Sarı kartlar: Selim Ay, Halil İbrahim (Atiker Konyaspor), Nelson (Adanaspor)