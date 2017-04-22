Spor Toto Süper Lig
haftasında Atiker Konyaspor, Gaziantepspor’u davetli ediyor.
haftasında Atiker Konyaspor, Gaziantepspor’u davetli ediyor. Maçın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (Birincil güya)
3. dakikada Milosevic’in sol kanattan kazanılan özgür vuruşunda kaleye yönel top, kaleci Victor’da kaldı.
28. dakikada sağ kanattan Barış Yardımcı’nın ceza sahası içine ortasında arka direğe yakın bölgede topa hareketlenen Kangwa’nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1
44. dakikada Pedroso’nun suç oluşturan sahasına gönderilen topla buluşan Skubic’i faul yaparak düşürmesi sonucu hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını göze çarpan etti. Vukovic’in vuruşunda top kalecinin sağından ağlarla buluştu. 1-1
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Tarık Ongun xx, Alpaslan Dedeş xx
Atiker Konyaspor: Kaya xx, Skubic xx, Ali Turan x, Vukovic xx, Mehmet Yumuşak Başlı x, Ali Çamdalı xx, Jonsson x, Hadziahmetovic x, Fofana xx, Milosevic xx, Bajic xx
Yedekler: Abdülaziz, Volkan, Selim, Ömer Ali, Rangelov, Meha, Hora
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Gaziantespor: Victor xx, Barış Tezgâhtar xx, Wallece xx, Musa Nizam xx, Pedroso xx, Fatau xx, Thiam xx, Kangwa xx, Marcinho xx, İlhan Parlak xx, Muhammed Demir xx,
Yedekler: Gökhan, El Yasa, Abdülkadir, Claude, Frantisek, Hatira, Sefa
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Goller: Kangwa (dk. 28) (Gaziantepspor), Vukovic (dk. 45 pen.) (Atiker Konyaspor)