Spor Toto Süper Lig
haftasında Atiker Konyaspor misafir ettiği Gaziantepspor’a 2-1 mağlup oldu.Maçtan dakikalar (İkinci sözde)53.
haftasında Atiker Konyaspor misafir ettiği Gaziantepspor’a 2-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci sözde)
53. dakikada sol köşeden Marcinho’nun ikinci kere kullandığı köşe vuruşunda Atiker Konyasporlu futbolcuların uzaklaştırmak istediği top kısa hafıza Uzlaşma Muavin’nın önünde kaldı. Uzlaştırma’ın şutunda savunmaya çarpan top ekip arkadaşı Muhammed Demir’in vuruşunda ağlara gitti. 1-2
84. dakikada Skubic’in takriben 35 metreden kaleye gönderdiği sert şut üstten auta çıktı.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Tarık Ongun xx, Alpaslan Dedeş xx
Atiker Konyaspor: Kaya x, Skubic x, Ali Turan x, Vukovic xx, Mehmet Uslu x, Ali Çamdalı xx, Jonsson x (Meha dk. 75 x), Hadziahmetovic x, Fofana x (Rangelov dk. 60 x), Milosevic x (Ömer Ali dk. 60 x), Bajic x
Yedekler: Abdülaziz, Volkan, Selim, Hora
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Gaziantespor: Victor xx, Uzlaştırma Tezgâhtar xx, Wallace xx, Musa Nizam xx, Pedroso xx, Fatau xx, Thiam xx, Kangwa xx (Hatira dk. 65 x), Marcinho xx (El Yasa dk. 82 ?), İlhan Aydınlık xx, Muhammed Demir xxx (Sefa dk. 87 ?),
Yedekler: Gökhan, Abdülkadir, Claude, Frantisek,
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Goller: Kangwa (dk. 28), Muhammed Demir (dk. 53) (Gaziantepspor), Vukovic (dk. 45 pen.) (Atiker Konyaspor)
Sarı kart: Mehmet Yumuşak Başlı (Atiker Konyaspor)