Spor Toto Süper Lig
haftasında Kardemir Karabükspor’u konuk ediyor.
haftasında Kardemir Karabükspor’u konuk ediyor. Mücadelenin birincil yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (Ilk benzeri)
2. dakikada Ömer Ali’nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Bajic’in vuruşunda kaleci meşin yuvarlağı ayaklarıyla çeldi.
20. dakikada sağ kanattan Latovlevici’nin köşe atışında altıpas üstünde Barıştırma’ın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
23. dakikada suç oluşturan sahası dışı sol çaprazından Milosevic’in arka direğe ortasında Skubic’in kafayla indirdiği topa Bajic’in vuruşunda meşin dairesel filelere gitti. 1-0
27. dakikada defansın hatasında topu kapan ve sağ çaprazdan canice sahasına giren Bajic’in ortasında penaltı noktası üstünde Ömer Ali meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0
39. dakikada sol kanattan Lazarevic arkadaki direğe ortasında Seleznyov’un vuruşunda top auta çıktı.
41. dakikada Douglas’ın orta sahadan kullandığı serbest vuruşta arka direkte Skubic’in kafa vuruşu üst direkten oyun alanına geri döndü.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Cem Satman xx, Orkun Aktaş xx
Atiker Konyaspor: Abdulaziz xx, Selim Ay xxx, Ali Turan xx, Douglas xx, Skubic xxx, Jonsson xx, Milosevic xxx, Hadziahmetovic xx, Ömer Ali xxx, Volkan xx, Bajic xxx
Yedekler: Kaya Tarakçı, Mehmet Uysal, Meha, Ali Çamdalı, Emre Can, Mbamba, Hora
Teknik Direktör: Aykut Kocaman:
Kardemir Karabükspor: Rybka xx, Latovlevici xx, Dany xx, Uzlaşma Başdaş xx, Paul Papp xx, Seleznyov xx, Ermin Zec xx, Ceyhun Gülselam xx, Poko xx, Lazarevic xx, Yatabare xx
Yedekler: Ercüment, Osman Çelik, Fatih Atik, İshak Doğan, Kerim Zengin, Serdar Deliktaş, Bliznichenko
Teknik Direktör: Zoran Barisic
Goller: Bajic (dk. 23), Ömer Ali (dk. 27) (Atiker Konyaspor)