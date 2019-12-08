SPORCU AİLELER – Ağabeylerinin izinden giden güreşçi kardeşler
ANKARA (AA) – HALİL İBRAHİM AVŞAR – Murat ve Ahmet Ertürk kardeşler, hayatını kaybeden ağabeyleri eski güreşçi Fahrettin Ertürk'ün izinden gidiyor.
Milli güreşçiler Murat ve Ahmet, ağabeyleri Fahrettin Öztürk'e özenerek 2006 yılında güreşe başladı.
Türkiye şampiyonalarında iki kez üst üste aynı sıklette finalde karşılaşan iki milli güreşçi, uluslararası organizasyonlarda da ay-yıldızlı mayoyu giymenin gururunu yaşadı.
Bu yıl haziran ayında ağabeyleri vefat eden Murat ve Ahmet, ondan devraldıkları bayrağı daha yukarılara taşımak için mücadele ediyor.
– Birbirlerinin en büyük destekçileri
Milli sporculardan Murat Ertürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kardeşiyle beraber Erzurum Büyükşehir Belediyespor adına güreştiklerini söyledi.
Erzurum'da yaşayan kardeşlerden 25 yaşındaki Murat, "10 kez Türkiye şampiyonu oldum. Kardeşimle iki yıl üst üste Türkiye Şampiyonası'nda 74 kiloda finalde karşılaştık." dedi.
"Türkiye Şampiyonası, Türkiye'den çıkmanın ilk adımı." diyen Murat, şu ifadeleri kullandı:
"Daha sonra Avrupa ve dünya şampiyonalarına katıldık. Bu bizim için büyük bir gurur. İkimiz de aynı sporu yapmaya devam ediyoruz. Birbirimize destek oluyoruz. Sürekli bir aradayız. Kardeşimle birlikte maçlara hazırlanıyoruz."
Murat, alt yaş kategorilerinde uluslararası organizasyonlarda önemli başarılar elde ettiğini vurgulayarak, "Avrupa şampiyonuyum, dünya ve Avrupa üçüncüsüyüm. 2017'de (23 yaş altı) Avrupa şampiyonu olarak tarih yazdım. Finalde Macar rakibimi 60 saniyede tuş ederek Avrupa şampiyonu oldum. İnşallah birlikte daha güzel başarılar elde edeceğiz. Biz bir aileyiz. Annemiz, babamız bizlere çok destek veriyor. Kardeşimle 7 gün 24 saat bir aradayız. Birbirimizin en büyük destekçisiyiz." diye konuştu.
Hayatını kaybeden ağabeyleri Fahrettin Ertürk sayesinde güreşe başladıklarını anlatan Murat, "Ağabeyim Fahrettin Ertürk, 6 ay önce rahmetli oldu. Biz de onun izinde devam ediyoruz. Ona bakarak güreşe özendik." şeklinde görüş belirtti.
Serbest stil 86 kiloda mücadele eden Murat, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılarak Türkiye'yi başarıyla temsil etmeyi hedeflediğini sözlerine ekledi.
– Ahmet: "Ağabeyimizin izinden giderek bu sporu yapıyoruz"
Güreşçi kardeşlerden Ahmet Ertürk, 2015 yılında İstanbul'da yapılan Avrupa Gençler Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandığını hatırlattı.
24 yaşındaki Ahmet, kardeşiyle aynı kulüpte güreştiklerini dile getirerek, "Kulüpte birbirimize destek oluyoruz. Daha önceki senelerde ikimiz de 74 kiloda mücadele ediyorduk. Türkiye Şampiyonası'nda iki sene üst üste final yaptık, ağabeyim kazandı. Üst üste final yapınca birimiz bir üst sıklete çıktı." açıklamasında bulundu.
"En büyük ağabeyimizin izinden giderek bu sporu yapıyoruz." ifadesini kullanan Ahmet, "Güreşin hem bedensel hem de zihinsel açıdan bize katkısı oldu. Aynı zamanda ekmek kapısı. Çocukluğumuzdan bu yana kötü alışkanlıklardan bizi uzak tuttu." değerlendirmesini yaptı.
Ahmet, iki ayrı stres yaşadıklarına işaret ederek, "Dışarıda olmak, kardeşinizin müsabakasını izlemek daha zor. Müsabakadan çıkıyorsunuz, sonra kardeşinizin karşılaşması başlıyor. Yaptığım maçın yorgunluğu sürerken, ardından onun maça çıkması ayrıca yoruyor, strese sokuyor." şeklinde konuştu.
Şu an serbest stil 79 kiloda güreşen Ahmet, sıkletinin olimpik olmadığına dikkati çekerek, "Ağabeyimin sıkleti olimpik. Elimizden geldiği kadar birbirimize destek olacağız. Olimpiyatlar olmasa bile Avrupa, dünya şampiyonaları var. Buralarda takıma girip, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.
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SPORCU AİLELER – Ağabeylerinin izinden giden güreşçi kardeşler
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