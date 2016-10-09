Sporculardan Çubuk Belediye Başkanı Acehan'a ziyaret

ANKARA (AA) – Çubuk Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Murat Arıöz, antrenörler, sporcular ve aileleri Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan’ı makamında ziyaret etti.

Arıöz ziyarette, çeşitli branş ve yaş gruplarında eğitim ve hizmet verdiklerini dile getirdi.

Özellikle okçuluk alanında sporcularının büyük başarılar elde ettiklerini belirten Arıöz, okçulukta oluğu gibi judo, güreş, voleybol ve basketbol branşlarında çalışmaların meyvesini verdiğini belirterek sporcuların kısa sürede büyük aşama kaydettiklerini söyledi.

Çubuk Belediyesi tarafından yapılacak Çubukabad Parkı Projesi haberini duyduklarında çok heyecanlandıklarını ifade eden Arıöz, projede olan diğer spor alanlarının yanında turnuvalar düzenleyebilecekleri okçuluk üzerine spor salonu görmek istediklerini kaydetti.

Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan ise Çubuk Belediyesinin spora olan katkılarının artarak devam ettiğini belirterek, ”Bu alanda hocalarımızın ve ailelerin de katkısıyla hayallerimizin üzerinde bir gelişme oldu.” dedi.

Gelen talep üzerine Çubukabad Parkı Projesi içinde okçuluk salonu yapılacağını söyleyen Başkan Acehan, “Spora gerçek anlamda önem ve değer veriyoruz. Bu kulübü kurmamız ve faaliyetlerini yoğunlaştırmamız da bunun bir göstergesidir.” dedi.

Ailelerin desteğinin de önemine işaret eden Acehan, şöyle devam etti:

“Ailelerin de sporcularımıza verdiği destek ile çok büyük bir aile olduk diye düşünüyorum. Çocuklarımızın başarılarını görmek bizleri çok mutlu ediyor. Artık şampiyon okçularımız, judocularımız, basketbol ve voleybol takımımız ve bireysel sporcularımız var. Spora olan tutkuyu artırmak için çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Bunlardan biri de İmam Hatip Kız Lisesinin bahçesine yaptığımız kapalı spor salonudur. Orası tamamlandığı zaman birçok sportif aktiviteleri orada yapacağız. Ayrıca bu güzel sporcu evlatları yetiştiren sporu sevdiren siz değerli aile fertlerine de teşekkür ediyor, bundan sonraki müsabakalarında kendilerine üstün başarılar diliyorum.”