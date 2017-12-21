Sporda yılın en iyileri ödüllerini aldı

İAÜ Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü koordinatörlüğünde üniversitesinin Florya Kampüsü’nde düzenlenen ödül töreninde Türk sporunun en önemli isimleri bir araya geldi. Ödül töreni; spor, akademi ve medya camiasından birçok alanda önemli ismi buluşturdu. 37 kategoride dağıtılan ödüller sahiplerine verildi.

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın kendisinin de gençlik yıllarında sporla ilgilendiğini ve güreş alanında dünya ikinciliği olduğunu kaydederek “Üniversitemiz adına bütün misafirlerimizi burada ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. ibn-i Sina’nın dediği gibi ‘Başarı takdir edilmediği yerden göç eder’ bizler üniversite olarak bu başarıları desteklemek ve katkıda bulunmaktan dolayı kendimizi mutlu hissediyoruz. Başarılar ödüllendiği zaman daha kıymetli oluyor. Bu kadar sporcu ve başarılı insanlar arasında konuşmaktan dolayı gururluyum. ” ifadelerinde bulundu.

“Spor ancak Fair Play ruhuyla yapıldığı zaman güzel”

Yılın Fair Play Taraftar Ödülüne, Ardahan ve sonrasında Batman’da toplumsal alanda yaptığı önemli çalışmalar ve kampanyalar ile bilinen Batman Valisi Ahmet Deniz sahip oldu. Ödülünü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın’ın elinden alan Vali Deniz kendisinin de sporla ilgilendiğini ve bir zamanlar amatör futbol oynadığına değinerek, ” Hangi makamda olunursa olunsun eğer sporu hayatımıza yerleştirmezsek mutlaka bir eksiklik vardır. Spor ancak Fair Play ruhuyla yapıldığı zaman güzel. Bizler Batman Petrolspor Kulübümüze, taraftarlarımıza ve tüm Batman halkına küfürden uzak durulması gerektiğini vurguladık. Küfür bizim örfümüzde, âdetimizde ve geleneğimizde yok. Küfünün statlarda hatta hayatın hiçbir alanında olmaması lazım. Ben maça gelmeye ve kulübümüze her türlü desteğe hazırım, ancak bir şartla, o da küfür olamaması şartıyla. ‘Burası Batman burada küfür yok ‘dedik. Taraftarlarımız bu sözümüze uyuyor ve şehrimize gelen takımlara çok güze bir ev sahipliği yapıyor” dedi.

Markaryan “üçlü” çektirdi

Renkli anlara sahne olan ödül töreninde İAÜ Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü öğrencisi “Lastik Adam” Ahmet Yusuf Kılıç ufak bir gösteri yaparken, ödül almak üzere sahneye gelen Beşiktaşlı tribün lideri Alen Markaryan ise, salondaki Beşiktaşlı öğrencilerin yoğun tezahüratı üzerine taraftarlara “üçlü” çektirdi. Fotomaç Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan öğrencilere, yazılı basına sahip çıkmak amacıyla her gün en az bir spor gazetesi almalarını tavsiye ederken, Cem Dizdar ise kitap okuyarak ufuklarını genişletmelerini önerdi.

İşte ödül alan isimler

Sunuculuğunu eski milli voleybolcu ve TRT Spor kanalı spikerlerinden Başak Koç’un yaptığı ve ödüllerin sahiplerine İAÜ Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği öğrencileri tarafından takdim edilen törende, ödüle layık görülen isimler şöyle:

Spor ödüllerine verdiği katkılardan dolayı teşekkür ödülünü Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz adına Başkan Yardımcısı Recep Şencan alırken, ‘Futbolda Toplumsal Farkındalık ödülü’ Teknik Direktör Hikmet Karaman’a, ‘TFF 1. Lig Yılın En Çok Performans Sergileyen Teknik Direktör ödülü’ Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal’a,’ Futbolda Yılın Onur ödülü’ Teknik Direktör Raşit Çetiner’e,’ U-15 Milli Takım Uluslararası Turnuva Şampiyonluk Ödülü’ U-15 Teknik Direktörü Nedim Yiğit’e, ‘Yılın Futbol Hakemi ödülü’ Cüneyt Çakır’a, ‘Yılın Futbol Takımı’ödülü Ampute Milli Futbol Takımı adına Uğur Özcan’a, ‘Yılın En İyi Spor Kanalı’ ödülü ise A Spor kanalı adına Serkan Korkmaz’a takdim edildi. ‘ Yılın Futbol Yorumcusu’ ödülünü TRT Spor’dan Cem Dizdar, ‘Yılın Spor Yazarı’ ödülünü HaberTürk gazetesinden Atilla Türker, ‘Yılın Spor Gazetesi’ ödülünü ise Fotomaç gazetesi adına Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan aldı. ‘Futbolda Kurumsal ve Ar – Ge Çalışması’ ödülü N90 Sport Business’ın patronu Nurhan Özücüer’e, ‘Futbol Gelişim ve Eğitim ödülü’ TFF Gençlik Gelişim Direktörü Tolunay Kafkas’a, ‘Yılın Spor Kitabı’ ödülü ‘Sporda Zihinsel Antrenman’ kitabıyla Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rıza Ekmekçi’ye verildi. ‘Yılın Futbol Yorumcusu’ A Spor’dan Turgay Demir,’ Yılın Spor Akademisyeni’ Marmara Üniversitesi’nden Doç. Dr. Korkut Ulucan, ‘Futbolda Yılın Fair Play Kulüp Başkanı’ Batman Petrolspor Kulüp Başkanı Ekrem Konaç, ‘Yılın Spor Psikoloğu’ Beşiktaş JK Kulüp Psikoloğu Ömer Ateş, ‘Yılın Radyo Programcısı’ Lig Radyo’dan Yetkin Etkin olurken, ‘Yılın Futbolcusu’ ödülü Beşiktaşlı Cenk Tosun’a, ‘Taraftar Lideri Onur ödülü’ Çarşı Grubu’nun eski lideri Alen Markaryan’a, ‘Yılın Kadın Sporcusu’ ödülü Milli Tenisçi Çağla Büyükakçay’a , ‘Yılın Vefa Taraftar ödülü’ Eşkişehirspor’dan Murat Diri’ye , ‘Yılın Kadın Sunucusu’ ödülü TRT Spor’dan Başak Koç’a verildi. ‘Yılın Sosyal Sorumluluk ödülü’ Anadolu Efes Spor Kulübü’ne giderken, ödülü kulüp adına Gökçe Dayı aldı. ‘Yılın İddaa Yorumcusu’ ödülü Bjk TV’den Ayşegül Aytaş’a, ‘Kulüpler Arası İletişim ödülü’ TFF İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez’e, ‘Yılın Futbol Programı’ ödülü TRT Spor’da yayınlanan; Kaya Çilingiroğlu, İlker Yağcıoğlu, Alp Pehlivan ve İbrahim Kırkayak’ın sunduğu Futbol Hafta Sonu programına layık görüldü. Programın ödülünü ise İbrahim Kırkayak ve Kaya Çilingiroğlu aldı ‘Yılın Duyarlı Futbolcusu’ Bayrampaşa FK Sefa Korkmaz, ‘Yılın Kulüp Başkanı’ Altınordu FK Başkanı Seyit Mehmet Özkan, ‘Yılın Teknik Direktörü’ Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve ‘Yılın Kulüp Başkanı’ Beşiktaş Başkanı Fikret Orman olurken, A Spor’dan Ceyla Büyükuzun ‘Yılın Kadın Futbol Sunucusu’, N90 Sport Business’tan Nesim Argun ‘Scouting Transfer’ ve son olarak Sadettin Saran ‘Yılın Spor Adamı’ ödüllerine layık görüldü. Şenol Güneş ve Cenk Tosun’un ödüllerini, törene katılamamaları nedeniyle, Beşiktaş A Takım Medya Sorumlusu Selim Şakarcan alırken, Fikret Orman’ın ödülünü Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Mican, Sadettin Saran’ın ödülünü ise Radyospor’dan Barış Ertül teslim aldı.