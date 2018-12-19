SPORTİF YETENEK TARAMASI
Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen protokol çerçevesinde; okullardaki gençlerden sportif yetenek taraması ve spora yönlendirme projesi kapsamında İlçede öğrenci taramalarına başlandı. İlçedeki ilkokul 3. Sınıf öğrencileri arasında yapılan taramada, Çumra Belediyesince öğrenciler Çumra Gençlik Merkezine taşınmakta ve Konya Gençlik spor müdürlüğü ve Çumra İlçe Milli Eğitim yetkililerince gerçekleşiyor. Milli Eğitim Müdürü Mehmet Altunyaldız gençlik merkezi öğrencileri ziyaret etti. Yetkililerden bilgi aldı. Yaptığı açıklamada “Öğrencilerimizde yapılan bu taramanın devletimizin spora verdiği önemi göstermektedir. Umarım bu çocuklarımızın ilerleyen yıllarda sporun değişik branşlarından ülkemize hizmet edecektir.” dedi.A.ARAN
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SPORTİF YETENEK TARAMASI
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