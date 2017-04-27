Stada gelen kitaplar okullara teslim edildi

Turizm Fakültesi Rekreasyon Yönetimi Birim Başkanı ve Proje Koordinatörü Doç. Dr. Fatma Arslan, sınırı olmayan gönüllere dokunmak adına önemli bir projeyi gerçekleştirdiklerini söyledi. Özgüvenli, aydın, bilgili ve geleceğin teminatı olan gençlere yardımsever olacağını belirten Arslan, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Servet Altuntaş ise, projenin Türkiye’de ilk olma potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Bu projenin devam etmesini istediklerini anlatan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Altuntaş, “Daha büyük derbi niteliğindeki maçlarda bu projeyi tekrar gerçekleştirirsek daha artı kitap toplamış oluruz” dedi.

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise, “Tekrar, tekrar tekrar, her daim kitap okuyabileceğimizi hatırlayarak yanımızda kitap bulundurmamız gerekiyor. Her kitaptan yarar sağlamak olası. Kitapları mahzun bırakmamak için okumalıyız. Kitap üzerinden okumanın emredildiği bir toplumuz. Bu anlamda medeniyetimizin bize sunmuş olduğu bu görevi de yürütmek üzere daha dikkatli, daha itinalı davranmamız gerekiyor. Projenin taraftarı kapsama alanına almasına sevindim. Bu geldiğimiz noktayı gösteriyor. Engelli kardeşlerimizin de kampanyaya destek belirlemek üzere bizlerle hareket etmesi kampanyanın başka bir fazla tarafı” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Konya’nın öbür ilçelerindeki okullara kitapları teslim edildi.