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STB Başkanı Hastaoğlu'ndan Suşehri'ne ziyaret

14 Aralık 2016 Çarşamba, 15:10
STB Başkanı Hastaoğlu'ndan Suşehri'ne ziyaret

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SİVAS (AA) – Sivas Ticaret Borsası (STB) Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Şuşehri ilçesinde bulunan borsa üyelerini ziyaret etti.

STB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Hastaoğlu ile yönetim kurulu üyeleri Ahmet Terzioğlu ve Hilmi Gül, yıl sonu dolayısıyla Suşehri ilçesinde bulunan üyelerini iş yerlerinde ziyaret ederek görüş ve önerilerini dinledi.

Hastaoğlu ve borsa yöneticileri, Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel’i de makamında ziyaret ederek, fikir alışverişinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Yüksel, Hastaoğlu ve beraberindekilere teşekkür etti.

Suşehri ziyaret

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