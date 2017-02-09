STB üyelerine oryantasyon eğitimi

SİVAS (AA) – Sivas Ticaret Borsası (STB) üyelerine borsa mevzuatı ve oryantasyon eğitim semineri düzenlediği bildirildi.

Borsadan yapılan yazılı açıklamaya göre, akreditasyon çalışmaları kapsamında meclis üyelerine yönelik Baş Tetkikçi Mehmet Besleme tarafından borsa mevzuatı, akreditasyon bilgilendirme ve oryantasyon süreci hakkında eğitim semineri düzenlendi.

Seminere Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Meclis Başkanı İhsan Aksoy, yönetim kurulu ve meclis üyeleri katıldı.

Eğitimde, 5174 Sayılı Odalar ve Borsalar Kanunu, Ticaret Borsasının görevleri, borsalarda tescil, borsa muamelat yönetmeliği, TOBB İle Odalar ve Borsalar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve akreditasyon sistemi konularında bilgiler verildi.

Üye memnuniyetinin en önde gelen önceliklerinden biri olduğuna vurgu yapan STB Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, geleneksel metotlarla üye beklentilerini karşılamaya çalışmanın günümüzde yeterli olmadığını belirtti.

Üyelerine daha iyi hizmet sunabilmek adına sürekli eğitimler organize ettiklerini aktaran Hastaoğlu, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Akreditasyon Sistemi de bunlardan biri. Akreditasyon çalışmaları kapsamında düzenlenen eğitimler sonucunda sisteme layık bir şekilde memnuniyet odaklı çalışmalarımıza devam edeceğiz.” ifadesini kullandı.