STK temsilcileri Akyurt'ta buluştu

ANKARA (AA) – Ankara’daki sivil toplum kuruluşları, kentin sorunlarını konuşmak üzere kahvaltıda bir araya geldi.

Akyurt Parkmaya Düğün Salonu’nda gerçekleşen programa, eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın, Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Elmadağ Belediye Başkanı Gazi Şahin, AK Parti Akyurt İlçe Başkanı Kadir Gürbüz ve Ankara’daki sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri katıldı.

Programda konuşan eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın, Ankara’nın başkent olması nedeniyle her zaman önemini koruduğunu ancak siyasilerden yeterince faydalanamadığını savunarak sivil toplum kuruluşlarının daha aktif çalışarak bu talihi tersine çevirmesi gerektiğini belirtti.

Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş ise “Ankara için elini taşın altına koyacak siyasetçilere ihtiyacımız var.” dedi.