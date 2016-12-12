STK temsilerinden teröre lanet

Muş’ta faaliyet belirten sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri, Muş Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ı makamında ziyaret ederek, ‘geçmiş olsun’ dileklerinde bulundular. STK temsilcileri, şehit olan polis ve vatandaşlar için Fatiha okudular. Ziyarette konuşan Güvenlik Müdürü Zafer Aktaş, şu asıl dek 36’sı polis olmak üzere 44 vatandaşın şehit olduğunu ifade etti. Şehitlerden birinin de Muş topraklarında büyümüş, Sultan Alparslan’ın torunlarından olduğunu ifade eden Aktaş, “Murat kardeşimiz şehit oldu. Ona karşı olan sorumluluğumuzu yerine getirdik, arkadaşımızın cenazesini defnettik. Bunlar acı günlerimiz, fakat ben Muş’ta bütün sivil toplum örgütlerinin böyle bir günde bizi yalnız bırakmadıkları için herkese ayrı olarak teşekkür ediyorum. Biz devletin bölünmez bütünlüğüne kast eden ve birliğimizi bozmaya çalışan her türlü grup ve kişinin karşısındayız. Bu alçak saldırıyı gerçekleştiren hain köpeklere mutlaka devlet cezasını verecektir. Biz tekrar tekrar bunların karşı dimdik devlet olarak ayaktayız ve ardına kadar çaba edeceğiz. Bunlar hiçbir zaman emellerine ulaşamayacaklar. daima karşılarında devletin güçlü balyozunu bulacaklar. Yapılan ziyaretten ben ve arkadaşlarım çok mutlu olduk. Hepinize teşekkürler” dedi.

Yapılan dua ve konuşmaların peşinde emniyet bahçesi önünde bir araya gelen Muş Kardeşlik Platformuna üye sivil toplum kuruluşları namına Davut Açık Fikirli, hazırlanan müşterek basın metnini okudu. Meydana gelen saldırıda üstteki seviye tedbirlerin alındığını ifade eden Aydınlatılmış, “İnsan canına kast etmiş bu canilerin hain eylemi, çok daha artı insanın hayatına mülk olacak, şayet de yüzlerce vatandaşımız şehit olacaktı. Aslında acımasız katillerin hedefi de buydu. Daha birkaç gün önce, ‘Türkiye bir iç savaşa doğru ilerliyor’ diyen Amerika Birleşik Devletlerinin Türkiye eski büyükelçisi Edelman, benzeri bugünleri görerek konuşmuştur. Hepimiz biliyoruz ki terör saldırıları, lojistik desteğini batıdan bölge, hazırlık ve kullanım aşamalarında dâhili ve harici düşmanların devreye girdiği karanlık saldırılardır. Tıpkı Gezi olaylarında yakalanan batılı ajanlar gibi, tıpatıp çukur saldırılarında leşleri ele geçirilen Sırp belirgin nişancıları gibi, tıpkı Menbic’te vurulan Amerikalı, İngiliz paralı askerleri gibi bu saldırılar da istihbarat örgütlerinin elemanları ve onların Türkiye’deki maşaları sahaya inerek iş tutmuştur. Onları tanıyoruz ve onlardan korkmuyoruz. Bizler biliyoruz ancak günümüzde savaşlar yeni yöntemlerle, öbür taktiklerle ve bakışımsız saldırılarla icra ediliyor. Ülkelerin ilk elden harbe dâhil olmadığı, piyonlar eliyle vekâlet savaşlarının yürütüldüğü bu dönemde; tek devlet, tek ırk, tek vatan, tek sancak idealimiz fazla daha manalı ülkü gelmiştir. Hangi taktikleri, hangi planları, hangi saldırıları yaparlarsa yapsınlar; hangi etaplarla gelirlerse gelsinler, bizler bugün buradayız ve onları bekliyoruz. Yarın da Musul, El-Bâb ve Halep’te olacağız ve beklemedikleri anda onların hesaplarını alt üst edeceğiz” dedi.

“Kuklacıların değil, yalnızca kuklaların değiştiği bu ortamda, terör kimi süre DEAŞ, kimi süre FETÖ, kimi süre PKK kisvesiyle karşımıza çıkıyor” diyen Aydınlatılmış, “Hangi kılıkta ve kıyafette olurlarsa olsunlar, hangi taktiklerle saldırırlarsa saldırsınlar ayrım etmez; ümmetin son kalesi, Osmanlı bakiyesi bu topraklarda hiçbir hain emele geçit vermeyecek, topraklarımızda işlem yaptırmayacağız. İstikrarı bozarak insanımızın canına, malına, ticaretine kast edenlere en büyük cevabı; polisimize, insanımıza, ekonomimize ve vatanımıza sahip çıkarak vereceğiz. Amacı ürkütmek, başsızlık oluşturmak, birliğimizi ve dirliğimizi karışıklığa itmek olan bu alçak saldırılar katiyen hedefine ulaşamayacaktır. Halkın gücünü hafife alanlar, halkın gücünü gördüklerinde uyanacaklardır” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz darbesine aleyhinde 27 gün boyunca direndiklerini de ifade eden Kültürlü, “Nasıl meydanları doldurup özgürlüğünüze sahip çıktıysanız, güvenlik güçlerimizi ve sivil vatandaşlarımızı hedef alan hain terör örgütü PKK’ya karşısında da bugün aynı heyecanla sokakları doldurdunuz ve teröre aleyhinde tüm gücünüzle ‘bundan böyle yeter’ dediniz. Sizleri yürekten kutluyor, her köşesinde Sultan Alparslan’ın hatırası yaşayan bu muazzez toprakların kıyamete dek bir İslam yurdu olarak kalmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. Terör nereden ve kimden gelirse gelsin, biz daha adaletli bir dünya için kararlılıkla ilerlemeye, hep birlikte kalkınmaya devam ederek, büyük Türkiye idealine gelmek için bugün fazla daha pozitif çalışacağız. Bu kirli saldırılar bizi yıkamaz, milletimizi yıldıramaz, ideallerimizi yok edemez. İslam ümmetinin birbirine küstürülmüş, kırdırılmış çocukları artık bir araya gelmektedir. ‘Kâfirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır.’ Tüm dünya bilsin ancak, ümmeti bölen suni sınırlara yenilerini ekletmek niyetinde olmadığımız gibi işgalci Rusya, Amerika ve Avrupa’ya geçit verecek de değiliz. Topraklarımıza göz dikenler geldikleri gibi gideceklerdir. İslam dünyasının kalbine vurulmak istenen hançerler de art niyetli düşmanların böğürlerine saplanacaktır. Alçak saldırıda şehadet şerbetini yudumlayan kardeşlerimizin ruhu şad, mekanları cennet olsun. Allah, teröre karşısında azimle uğraş eden emniyet güçlerimizin yar ve yardımcısı olsun” biçiminde konuştu.

Açıklamanın ardındaki grup gürültüsüz bir şekilde dağıldı.