STKlardan İstanbuldaki saldırıya tepki

Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Memur-Sen Bitlis Şubesi ve Zihin Akademisinden birer basın açıklaması yaparak teröre tepki gösterdiler. BTSO Başkanı Davut Tezcan, terörün tekrar terör olduğunu ve hiç kimseyi ayırt etmediğini dile getirerek, “Önceki akşam Beşiktaş- Bursaspor maçı ardından meydana gelen terör saldırısını lanetliyor ve kınıyoruz. Terör yeniden terördür. bu nedenle şehit olan güvenlik güçleri ve sivil vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine dayanıklılık diliyoruz. Zarar Görmüş vatandaşlarımıza ise Allah’tan acele şifalar istiyoruz” dedi.

Memur-Sen Bitlis Şube Başkanı Cabir Durak ise, İstanbul’daki alçak saldırıyı şiddetle kınadıklarını ve lanetlediklerini belirtti. Durak, “İstanbul Beşiktaş’ta, güvenlik güçlerimize ve vatandaşlarımıza karşın gerçekleştirilen alçak terör saldırısını kuvvetle lanetliyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Tedavileri sürekli yaralı kardeşlerimize de acil şifalar temenni ediyoruz. Biz olma, bir olma, iri olma, diri olma hassasiyetimizi niyet bölge terörizm, küresel güçler ve onların yerli işbirlikçilerine inat basireti baskın kılacağız, ferasetli davranacağız, aklıselim ve iki taraflı akılla hareket edeceğiz. Türkiye’nin, büyük dirilişini, tekrar şahlanışını engellemek isteyen terör, terör örgütleri, işbirlikçileri, azmettiricileri ve destekçileriyle birlikte çaba edeceğiz. Bize düşen, birliğimizi korumaktır. Bize düşen, bizi önlemek isteyenlere aleyhinde tek kalp olmaktır. İnsanlarımız ve insanlık için, rahatlık, kolaylık, birlik, birliktelik ve kardeşliğimize kast edenleri birlikte daha alçak edeceğiz. Terör örgütünün menşei, teröristin kimliği, eylemlerinin niteliği ve hedefi ne olursa olsun terör, müşterek düşmanımızdır. Terör örgütleriyle arasına mesafe koymayı beceremeyenler ayrıca bize ayrıca de milletimize uzaktır. Birlik ve kardeşliğimize atak yapanlar, insanlık yoksulu ve vicdan yoksunudur. doğrudan doğruya ülkemizi, birliğimizi, kardeşliğimizi amaç alanlara inat birlikte hareket edeceğiz, terörü birlikte bitireceğiz, birlikte yeneceğiz. Allah’ın izni, milletimizin inayetiyle lekeli oyunları bozacağız. Büyük Memur-Sen ailesi olarak bir kez daha şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acele şifalar diliyor, terörü lanetliyoruz” diye konuştu.

Bitlis Beşminare Düşünce Akademisi Başkanı Serdar Durer de, saldırıyı nefretle kınadıklarını söyledi. Türkiye’yi istikrarsızlaştırmak için ciddi bir mücadele sarf edildiğini belirten Durer, dünyanın siyasal dengeleri, nükleer enerji politikaları ve Türkiye’nin durumunun değerlendirilmesiyle taşeron örgütlerin hizmet ettiği güçlerin net bir şekilde görüldüğünü ifade etti. Bölgemizdeki yeraltı kaynaklarının büyük güçleri buraya çektiğini vurgulayan Durer, “Öbür zor odaklarının bölgemiz üzerindeki entrikalarının her geçen gün terakki kaydetmesi, bölgemizi istikrarsızlaştırmak için doğaüstü mücadele sarf etmeleri acıdır ama ülkemizde farklı alanlara yönlendirilmiş terör olaylarının beden bulmasına yol açıyor. Bu kuvvet odaklarının taşeronluğunu yapan bu örgütler de artık bölgemizden bir lahza önce sökülüp atılmalı ve ülkemiz kararlı bir sürece kavuşmalıdır” diye konuştu.

Durer, saldırılara karşı hükümetin dimdik ayakta durmasının taktire şayan olduğunu da sözlerine ekledi.

Vahit Olcay