STM Genel Müdürü İkinci, AA'nın “Yılın Fotoğrafları” oylamasına katıldı
ANKARA (AA) – STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ Genel Müdürü Murat İkinci, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında 3 kategoride en beğendiği fotoğraflara oy verdi.
İkinci, oylama için AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları değerlendirdi.
"Haber" kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu" isimli fotoğrafına oy veren İkinci, "Tarihten gelen mirasımızla gelecekte bize başarı sağlayacak olan platformumuzu birleştirdiği için bu fotoğrafı seçtim." dedi.
"Yaşam" kategorisinde Cem Genco'nun "Luceyn'in 'yüzü' Türkiye'de gülüyor" fotoğrafını seçen İkinci, "Yaşanmış olan acılara rağmen dost ve kardeşlerinin desteğiyle tekrar hayata umutla bakan bu kızımız beni gerçekten etkiledi." diye konuştu.
"Spor" kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafına oy veren Murat İkinci, "Oyumu, ülkemizin en zor günlerinde sporcusuyla, halkıyla birleşip bir bütün oluşunu gösteren fotoğraftan yana kullandım." ifadesini kullandı.
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