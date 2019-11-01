STM yeni siber güvenlik ürünü “Bugshield”i tanıttı
ANKARA (AA) – STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, kritik altyapılara sahip kurumlara güvenilir ve kaliteli siber güvenlik çözümü sağlayacak yeni ürünü "Bugshield"inin tanıtımını gerçekleştirdi.
STM'den yapılan açıklamaya göre, siber güvenlik alanında farkındalık yaratmak amacıyla bu yıl 5'incisi düzenlenen Capture The Flag'19 (CTF) sona erdi.
Yarışmaya katılan 197 takımdan 50'si finale kalırken, birinci takıma 25 bin lira, ikinciye 20 bin lira, üçüncüye de 15 bin lira para ödülü verildi.
Yarışmanın finalinin gerçekleştirildiği gün siber güvenlik ürünü "Bugshield" platformu da ilk kez kamuoyuna tanıtıldı.
Sürekli sızma testi metodolojisiyle istismar edilebilir siber güvenlik açıklarını bulma ve anlık raporlama hizmetleriyle öne çıkan ürün, kurum kaynaklarının korunması ve siber saldırganlardan önce hızlı aksiyon alınması adına kritik önem taşıyor.
STM tarafından Ankara'da kurulan Siber Füzyon Merkezi (SFM) bünyesinde hizmet verecek olan Bugshield hem Türkiye hem de uluslararası alanda kritik altyapılara sahip bütün kurumlar için güvenilir ve kaliteli bir siber güvenlik çözümü sağlıyor.
– "Ulusal Test Yatağı Merkezi" projesine imzalar atıldı
Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı himayesinde başlatılan ve STM ana yükleniciliğinde Sakarya Üniversitesi ile gerçekleştirilen "Ulusal Test Yatağı Merkezi" projesinin imza töreni de yapıldı.
Törene, STM Genel Müdürü Murat İkinci ve Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan da katıldı.
Söz konusu projeyle hem kritik altyapılarda kullanılan elektronik kontrol sistemlerinin yerlileştirilmesi hem de bu sistemlerin siber güvenliğinin milli imkanlarla sağlanması hedefleniyor.
Merkezde, öncelikle enerji ve su yönetim sistemlerinin modellenmesi planlanıyor.
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