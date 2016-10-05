Stres diş sıkmayı tetikliyor

Diş Doktoru A. Doğan Bircan, diş sıkma hastalığı ile manâlı bilgiler verdi. Stresin diş sağlığını da negatif yönde etkilediğini bildiren Bircan, diş sıkma hastalığının çoğunlukla uyku sırasında oluşan ve dinç çene hareketleriyle kendini gösteren fonksiyon dışı bir alışkanlık olduğunu vurguluyor. Daha Aşağı ve üst çenedeki dişlerimizin çiğneme ve yutkunma fonksiyonları dışarıya iki taraflı temasa gelmemesi gerektiğini gösteren Bircan “Çiğneme ve yutkunma haricen oluşan diş temasları parafonksiyon (gözden düşmüş fonksiyonel hareketler) olarak kabul ediliyor. Bruksizm’i (diş sıkma, diş gıcırdatma) gece ya da gündüz çiğneme ve yutkunma dışarıda gösterilen diş sıkma davranışı olarak tanımlıyoruz. Toplumumuzda da çoğunlukla görülen bu rahatsızlıktan çoğu süre hastanın kendisinin de haberi olmuyor” dedi.

Bruksizm, dişlerin fonksiyonel yapısını bozuyor

Bruksizm görülen şahısların dişlerinde yıpranma ve sızlama oluştuğuna dikkat çeken Bircan, “Dişlerde çatlak, kırık ve yer değiştirme görülebiliyor. Yanağın iç yüzünde beyaz çizgiler oluşuyor ve dilin civarda dişlerin izleri görünüyor. Baş boyun ve yüz kaslarında sancı oluşması, daha alçak yüz yüksekliğinin düşmesine tabi olarak çene ucu ve burun ucu birbirine yaklaşması sonucu kişiler daha yaşlı bir görünüme sahip olabiliyor. Daha Alçak çenenin zamanla öne doğru yer değiştirmesi ve içbükey (iç bükey) profil görüntüsü oluşması ile birlikte yüz köşeli ve kare biçiminde görünüyor. Diş sıkma alışkanlığı geceleri kendini gösterse de ileri vakalarda gündüz de benzer işlevsel bozukluğun görülüyor” şeklinde konuştu.

Diş sıkma hastalığının tedavisi

Diş sıkma problemi olan kişilerde sorunu gidermede belli başlı kasıt dişlerde ve çene ekleminde oluşabilecek kalıcı zararları durdurmak ve ağrıyı ortadan kaldırmak oluyor. diş doktoru kadar uygulanan, uyku esnasında dişlerin birbirleri ile temasını alıkoymak amacı ile daha alçak ve üst çene dişlerinin arasına yerleştirilerek kullanılan ’gece koruyucuları’, diş gıcırdatması semptomatik tedavisinde kullanılan en manâlı vasıta olsa da tek başına yeterli olmuyor. Gece koruyucuları kullanmanın yanında stres terapisi, kuytu uyumayı sağlayıcı önlemler, kas gevşetici hap uygulaması, hatalı üretilmiş diş dolgusu ve kaplamaların yenilenmesi, yetkisiz olan dişlerin yerine koyulabilmesi için yerine geçen kimse uygulamaları ve botoks uygulamaları gibi ek tedaviler yapılıyor.