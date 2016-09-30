SÜ Beyşehir Ali Akkanat Kampüsü'nde akademik yıl açılışı

KONYA (AA) – Selçuk Üniversitesi (SÜ) Beyşehir Ali Akkanat Kampüsü’nde 2016-2017 eğitim öğretim akademik yılı, düzenlenen törenle açıldı.

Kampüste, Beyşehir Belediyesi Mehteran Takımı’nın gösterileri ile başlayan tören, Ali Akkanat İşletme Fakültesi Konferans Salonunda devam etti.

Burada konuşan SÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Türkiye’de halen 181 üniversite olduğunu vurgularken, bunların 16’sının kapatıldığını, 130 civarında devlet üniversitesi ile 40 kadar vakıf üniversitesinin bulunduğunu söyledi.

Selçuk Üniversitesi’nin, bu üniversiteler arasında öğrenci sayısı en kalabalık ikinci üniversite olduğuna dikkat çeken Şahin, geçen yıllarda öğrenci sayılarının 88 bin iken bu yılki yerleştirmelerle bu sayının 94 bine çıktığını, Mevlana Üniversitesi ve diğer kapatılan üniversitelerden gelen öğrencilerle bu sayının 96-97 bini bulacağını kaydetti.

Selçuk Üniversiteli olmanın bir şans olduğunu vurgulayan Şahin, şöyle dedi:

“Bilimsel kriterlere göre yenilikçi ve girişimci üniversiteler olarak Selçuk Üniversitesi 12’nci sırada çıktı. Her yıl Selçuk Üniversitesi’nden 22 bin civarında öğrenciyi mezun ettik. Bunda da çok başarılı olduklarını, mezunların iş bulmada da çok başarılı olduklarını ama buda yetmeyecek. Üniversitenin tek misyonu bu olmaması gerekir. Üniversiteler olarak önce bilginin üretilmesi, ardından tarihten gelen bilgiyi işleyerek sosyal, fen ve sağlık açısından bunu da ürüne dönüştürmesi gerekir.”

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun ise, Beyşehir’de okumanın özellikle Selçuk Üniversitesi’nde öğrenim görmenin bir ayrıcalık olduğunu belirtti.

Kendisinin de Selçuk Üniversitesi’nden mezun bir öğrenci olduğunu anlatan Özaltun, üniversite öğrencisi ve üniversiteli olmanın ne demek olduğunu da çok iyi bildiğini ve o yüzden onların her zaman yanında ve destekçisi olmaya özen gösterdiğini vurguladı.

Özaltun, Beyşehir’deki yükseköğrenim kurumlarındaki eğitimin yüksek çıtaya sahip olduğuna da dikkat çekerken, bu çıtanın Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü görevine gelen Prof. Dr. Mustafa Şahin’le birlikte daha da yükseleceğini ve eğitimin kalitesinin kat be kat artacağına inandığını dile getirdi.

Kampüsteki fakülte ve yüksekokulların dekan ve müdürleri de yaptıkları konuşmalarda, yeni akademik yılın Selçuk Üniversitesi’ne ve Beyşehir’e hayırlı uğurlu olması dileğinde bulundu.

Konuşmaların ardından Selçuk Üniversitesi Rektörü Şahin ile hayırsever iş adamı Kamil Akkanat’a, günün anısına Beyşehir’in tarihi ve doğal güzelliklerini yansıtan birer tablo hediye edildi.

Açılış törenine, Garnizon Komutanı ve Askerlik Şubesi Başkanı Yüzbaşı Alper Arıkan, Beyşehir Emniyet Müdür Vekili Ramazan Üstün, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol, fakültelerin dekanları, yüksekokul müdürleri, akademisyenler, daire amirleri, STK ve siyasi partilerin temsilcileri, üniversite öğrencileri katıldı.