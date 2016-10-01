SÜ Beyşehir Ali Akkanat Kampüsünde yeni akademik yıl açılışı

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Beyşehir Ali Akkanat Kampüsü’nde 2016-2017 eğitim öğretim akademik yılı açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

İki fakülte, iki yüksekokulun yer aldığı kampüsteki yeni akademik yılın açılış törenine SÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Alper Arıkan, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, protokol mensupları, akademisyenler, iyiliksever işadamı Kamil Akkanat, kurum amirleri, STK ve siyasi partilerin temsilcileri, üniversite öğrencileri katıldı. Kampüste, Beyşehir Belediyesi Mehteran Takımı’nın gösterileri ile başlayan tören, Ali Akkanat İşletme Fakültesi Konferans Salonu’nda devam etti.

Burada kürsüye gelen SÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Türkiye’de halen 181 üniversite olduğunu belirterek, bunların 16’sının kapatıldığını, 130 civarında devlet üniversitesi ile 40 değin vakıf üniversitesinin bulunduğunu söyledi. Selçuk Üniversitesi’nin bu üniversiteler arasında öğrenci sayısı en topluluk ikinci üniversite olduğuna uyarı çeken Prof. Dr. Şahin, geçen yıllarda öğrenci sayılarının 88 bin iken bu yılki yerleştirmelerle bu sayının 94 bine çıktığını, Mevlana Üniversitesi ve diğer kapatılan üniversitelerden gelen öğrencilerle bu sayının 96-97 bini bulacağını söyledi.

Selçuk Üniversiteli olmanın bir baht olduğunu ifade eden Rektör Şahin, bilimsel kriterlere kadar yenilikçi ve girişimci üniversiteler olarak Selçuk Üniversitesi’nin 12’nci sırada çıktığını söyledi. Üniversiteler olarak önce bilginin üretilmesi, arkasından tarihten gelen bilgiyi işleyerek sosyal, fen ve afiyet açısından bunu da ürüne dönüştürmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Şahin, üniversite olarak hayata vermek istedikleri projelerden de laf etti. Ürüne dönüştürmede önemli sıkıntılarının olduğunu dile getiren Şahin, üniversite olarak düzenlemek istedikleri güneş enerjisi santrali projesinden bahsetti. Bu projenin onaylanarak 2016 yılı bütçesine girdiğini anlatan Şahin, önümüzdeki günlerde Selçuk Üniversitesi’nin Beyşehir Kampüsü de dahil elektriğini Konya’da üretip, MEDAŞ’ın hatlarına vermeye başlayacağını müjdeledi. Yerli araba üretimine ilişkin projelerinden de laf eden Şahin, Konya’da yüksek teknolojili tohumculuk bitki ve hayvan ıslahı ile ilgili bir merkez kurulmasına karşın projeyi de hazırladıklarını sözlerine ekledi.

“Beyşehir’deki yükseköğrenim çıtası gitgide artarak yükseliyor”

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun da, Beyşehir’de okumanın bilhassa Selçuk Üniversitesi’nde öğrenim görmenin bir ayrıcalık olduğunu söyledi. Kendisinin de Selçuk Üniversitesi’nden mezun bir öğrenci olduğunu anlatan Özaltun, üniversite öğrencisi ve üniversiteli olmanın ne seslenmek olduğunu da bildiğini ve o yüzden onların tekrar tekrar yanına ve destekçisi olmaya özen gösterdiğini ifade etti. Başkan Özaltun, Beyşehir’deki yükseköğrenim kurumlarındaki eğitimin yüksek çıtaya sahip olduğuna da uyarı çekerken, bu çıtanın Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü görevine gelen Prof. Dr. Mustafa Şahin ile birlikte daha da yükseleceğini ve eğitimin kalitesinin kat be kat artacağına inandığını dile getirdi.

Öğrencilere projelerle gelmeleri halinde her türlü desteği vereceklerinin sözünü verdiklerini andıran Başkan Özaltun, bu sözlerinin halen ardından olduklarını ve olmaya devam edeceklerini kaydetti. Özaltun, kampüse ve kampüsteki yükseköğrenim kurumlarına ismini veren Ali Akkanat ve Akkanat ailesine duydukları şükran ve minneti bir defa defa açıklama etti.

Kampüsteki fakülte ve yüksekokulların dekan ve müdürleri de yaptıkları konuşmalarda, yeni akademik yılın Selçuk üniversitesi’ne ve Beyşehir’e uğurlu uğurlu olması dileğinde bulundular.

Konuşmaların peşinde Selçuk Üniversitesi Rektörü Mustafa Şahin ile hayırsever işadamı Kamil Akkanat’a günün anısına Beyşehir’in tarihi ve doğal güzelliklerini yansıtan birer tablo hediye edildi.