Su borusu patladı, ortalık savaş alanına döndü

Bitez Mahallesi Bergamut Caddesi üstünde bulunan içme su boru hattında patlama meydana geldi. Esas su hattının patlamasıyla birlikte asfalt yerinden söküldü, kaldırım taşları yola fırladı. Savaş alanına dönen caddede 4 metrelik çukur açıldı. Su borusunun patlamasının arkasından cadde bir anada göle döndü. Tüm yol su ile kaplanırken, bir takım mandalina bahçeleri sular aşağıda kaldı. Patlamanın meydana geldiği bölgede kısa bir süre yol trafiğe kapandı. Baht eseri patlamanın olduğu caddeden kimsenin geçmemesi olası kazaları önledi. Suyun akmasını engellemek için ekipler mahalleye giden içme suyu hattının vanasını kapattı. Muski ekipleri boruyu gidermek için çalışmalara başladı.

Eren Ayhan