Su borusundan yapılmış sedyeden akülü sedyeye

YOZGAT (AA) – Yozgat’ta, 9 yıldır su borularından yapılan tekerlekli sedyeyi kullanan 37 yaşındaki bedensel engelli Hüseyin Durmuş’a, özel olarak imal edilen sedye tarzındaki akülü araç hediye edildi.

Doğuştan bedensel engelli Durmuş, ayaklarını kullanamamasına, ellerini çok az hareket ettirmesine rağmen 37 yıldır yaşama sevincini hiç kaybetmedi. Okula gitmemesine rağmen kendi gayretiyle okuma yazma öğrenen, bilgisayar kullanabilen Durmuş, zaman zaman duygularını kaleme alıp şiir de yazdı.

Yatağa bağımlı hayat sürdüren Durmuş, 2003 yılından itibaren Şabanözü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kalmaya başladı. Burada kaldığı sırada merkezdeki edebiyat öğretmeni Mehmet Emin Türk, 2008 yılında, çöpe atılan bir sedyeden su boruları ve tekerlekli sandalye parçalarını kullanarak Durmuş için sedye hazırladı.

Merkezden 2008 yılında ayrılan ve ailesiyle yaşamaya başlayan Durmuş, 2015’te annesini kaybettikten sonra Yozgat Bakım Rehabilitasyon Merkezi’nde kalmaya başladı.

Burada arkadaşlarına ve merkez yönetimine akülü araç talebini ileten Durmuş’un bu isteği, Türkiye Omurilik Felçliler Derneğince karşılandı.

Dernek tarafından temin edilerek gönderilen sedye tarzındaki akülü araç, Yozgat Vali Yardımcısı Duran Eryılmaz, Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli ve İç Anadolu Ortapedik Engelliler Dernek Başkanı Hamide Taşarslan tarafından rehabilitasyon merkezinde düzenlenen programla Durmuş’a teslim edildi.

Eryılmaz, akülü aracı gönderen derneğe teşekkür ederek, “Araç, derneğin katkılarıyla özel imalat olarak Hüseyin Bey’e geldi. O mutlu oldu, biz de çok mutlu olduk.” dedi.

Akülü aracına kavuşan engelli Hüseyin Durmuş da çok mutlu olduğunu belirterek, “Hem çok mutluyum hem de çok tedirginim. Değişik bir his var. Artık daha rahat gezeceğim, çok mutluyum, bu mutluluk anlatılmaz yaşanır.” diye konuştu.

Durmuş, rehabilitasyon merkezinde akülü aracını ilk defa kullanıp koridorda gezerken, diğer engelliler ona eşlik etti.