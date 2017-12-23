Su kabağı onun elinde sanat eserine dönüşüyor
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde oturduğu evin kilerinde su kabağı oyma işine başlayan Ahmet Karaaslan, kabakları tek tek, nokta nokta işleyerek sanat eserine dönüştürüyor. Bir fabrikada işçi olarak çalışan Ahmet Karaaslan, şimdilerde siparişlere yetişemiyor. Su kabaklarını kurutmasının ardından içini boşaltarak bunlardan avize, abajur ve süs eşyası gibi ürünler yapan Karaaslan’ın elinde su kabakları adeta birer sanat eserine dönüşüyor.
BENZER HABERLER
-
Fenerbahçenin serisi Konyada bitti
-
Sahte yılbaşı bileti nasıl anlaşılır? Satıcılardan sahte bilet uyarısı
-
Ankara’da kar yağışı
-
Doğu Kudüs’te gözaltına alınan 3 Türk vatandaşı serbest bırakıldı
-
Bakan Soylu, ‘Pensilvanya’da Fetullah Gülen’le görüştüğü’ iddialarını yalanladı
-
Milli bisikletçi İsrail takımından ayrıldı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
Hiç yorum yapılmamış.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
02
Otomobil çalıp parkta çekirdek yerken yakalanan şüpheliler tutuklandıDurum, 22 Mayıs Pazar günü saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Mevlana Müzesi karşı meydana geldi.
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
ÇUMRA İLÇE JANDARMANIN TİTİZLİĞİ İLE KISA SÜREDE ZANLILAR YAKALANDIKonya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Konya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Alibeyhüyüğü Mahallesi’nde yanmış otomobilde ceset bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, aracın Nebahat Ulukavak’a ait olduğunu belirledi. Cesedin ise kadının, bir gündür kendisinden haber alınamayan oğlu Emre Ulukavak’a (27) ait olduğu […]
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.