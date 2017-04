Su kaçakları tarihi binaları kullanamaz hale getiriyor!

Geçtiğimiz yıllarda Güney Amerika ve Tayvan’da yer alan öyle fazla tarihi yapı su kaçakları nedeni ile kullanılamaz ayla gelmişti.

Sadece yurt dıştan yok bununla beraber ülkemizde ama tarihi binalar için de bir tehlike arz eden su kaçakları ne eyvah ki yapılan restorasyon çalışmalarında yenilenmiyor. Bu da özellikle İstanbul’da yer alan o kadar çok tarihi binanın her an bir su kaçağı tehdidi aşağıda olduğu anlamına geliyor. Bu stil eski binalar Kültür Bakanlığı ve UNESCO tarafından koruma altına alındığı için, binaların tabanında ya da her hangi bir zemininde kazı veya alıştırma yapmanın imkânı değil! Yapılan alıştırma ve faaliyetler sadece yapının güçlendirilmesi ve dirsek gibi yapıyı ayakta tutan sistemlerin yenilenmesini kapsarken, su tesisatları yenilenmiyor.

Her gün gelişen bu tehlikeden Kültür Bakanlığının da haberi var. Kültür Bakanlığı yetkileri konu ile ilgili araştırmaların yapıldığı: zarar görmesi muhtemel aynı zamanda kültürel değeri bulunan yapı ve binaların araştırıldığını ve çalışmalara en kısa sürede başlanacağını dile getirdiler.

Bu anlamsa su kaçakları yalnızca tarihi ve kültürel binaların yok bununla beraber özellikle İstanbul’da bulunan bütün eski evleri korkutma ediyor. Epeyce eski tarihlerden beri kullanılan bu binaların bütün tesisatları; yıllar öncesinden kalma! Kimi binaların tesisatları yenilense bile: hatalı montaj, tıkanıklıklar ve kemirgen hayvanlar gibi nedenler ile su kaçakları kolayca yaşanabiliyor. Bu sorunun çözümü ise kolay olduğu değin zahmetsiz. Başta İstanbul edinmek üzere tüm Türkiye’de su kaçağı tespiti ve onarımı ile ilgilenen şirketler bulunuyor. Büyüyen ve insanda hayran eden teknolojik gelişmeler baştan sona de bundan böyle kırmadan ya da zarar vermeden su kaçakları veya kırık borular bulunabiliyor.

Gerçekte İstanbul’un en manâlı tarihi binalarının tesisat sistemlerinin daha öncesinde bir bakım ya da yenileme altına alınamamasında bu neden yatıyor. Zarar gören boruları bulmak için bütün zemin ve duvarlar kazılıyor. Bu da binanın hem tarihi dokusuna keza de yapısına zarar veriyor. Fakat bundan böyle duvar ve zemine hasar vermeden su kaçağı gibi sorunların tespit edilebilmesi ilk önce Kültür Bakanlığı olmak üzere; tüm ev sahiplerini önlem almaya itiyor.

Kaynak : sukacagitespitiniz.com