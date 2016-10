SÜ Rektörü Şahin, “İşimiz Üniversite”

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, basın temsilcileriyle bir araya geldi.

Merkez Rektörlük Binası Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen basın toplantısında Rektör Prof. Dr. Şahin, ülke ve üniversite gündemine ilişkin genel değerlendirmelerde bulundu. İleriye dönük hedefleri, planlamaları birlikte istişare etmeyi amaçladığını söyleyen Rektör Prof. Dr. Şahin, “Bugün bu toplantıda bir araya gelmeyi planladık fakat bugün de şehitlerimiz ve hayatını kaybeden sivil vatandaşlarımız var. Hepimiz vatanını ve milletini seven insanlarız. Hepimizi etkiliyor üzücü haberler. Hepsine Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Emrindeki kısa sürede sürecin tamamlanmasını diliyoruz. Fakat görünen o fakat dış güçler ya da bölgede hedefleri veya planları olanlar manüplasyonlara ve buraya müdahalelere devam edecekler. Halk olarak birlik ve birliktelik içerisinde bunu püskürteceğimize inanıyorum” diye konuştu.

“Göreve gelir gelmez mücadelemiz başladı”

Ülke olarak zor günler geçirildiğinin altını çizen Rektör Prof. Dr. Şahin, “Bu kuvvet günlere rağmen ne moralimizde ne motivasyonumuzda ne enerjimizde ne de ümitlerimizde hiçbir kayıp ve azalma olmadan yolumuza devam ediyoruz. Allah milletimizi devletimizi, ülkemizi ve Cumhurbaşkanımızı korudu. Bu milletin bir ferdi olarak bizler de benzer duygular içerisindeyiz. Göreve geldiğimiz günden yirmi gün sonra paralel inşa denen FETÖ terör örgütüne müdahalelerde bulunduk. 4 Şubat’ta da bir Senato kararıyla Mevlana Üniversitesi’yle ilgili tüm eğitim programlarımızı iptal ettik. Bizim üzerimizden yürüyen eğitim programlarını da iptal ettik. Bizden görevlendirmeyle o kurumda yer alan 66 akademisyenimizin görevlendirmelerini iptal ederek ders vermemelerini istedik. sonra MASERA ve RİXOS’un da üstünde bulunduğu üniversitemizin tapulu arazisi konusunda davalarımızı açtık. Bu yapının içinde olan müdürlerimizi ve ilgili çalışanlarımızı görevden aldık. Görevden aldığımız ve yeni göreve getirdiğimiz dekanlarımız, yöneticilerimiz de oldu” dedi.

“İşimiz üniversite ve üniversite odaklıyız”

Üniversitenin tüm bu kötü şartlarda ileriye dönük hamleler yapabilmesi için, bir dünya üniversitesi olması için yapılması gerekenler olduğuna dikkat çeken Rektör Şahin, “Gündelik hayatımızı iyice FETÖ’ye ödev edemezdik. Lakin manâlı bir mesaimiz bu işle geçiyordu. Temel hedefimiz uluslararasılaşmaktır. Üniversitemizi indekslerde daha yukarılara çıkarmaktır. Çünkü burası bir üniversitedir ve biz üniversitemizin üniversite kimliğini önemsiyoruz. Üniversite misyonunu önemsiyoruz. Ast ki şehrin her sorunu bizi ilgilendirir. Dolayısıyla şehri dizayn etmek gibi, olayların seyrine istikamet devretmek gibi bir düşüncemiz değil. Biz bir üniversitenin üst yönetimiyiz. İşimiz üniversite ve üniversite odaklı egzersiz arzusundayız. Data üretiyoruz özellikle de girişimci üniversiteler indeksinde 12. sıradayız. Özel üniversiteleri çıktığınız süre biz devlet üniversiteleri içerisinde 6. sıradayız” diye konuştu.

Gelişmelerin yanı sıra eksikliklerin de olduğuna dikkat çeken Rektör Şahin, “Önemli gelişmeler kaydeden üniversitemizde eksiğimiz de var. Tek eksiğimiz ürettiğimiz bilgiyi ürüne dönüştüremiyoruz. Ticarileştiremiyoruz. Bunu gördük ve çalışmalarımızı başlattık” dedi.

“Kadro bekleyen öğretim üyesi kalmayacak”

Öğretim üyelerinin kadro sorunlarına da değinen Rektör Prof. Dr. Şahin, “Selçuk Üniversitesi’nde doktorasını yapıp yıllarca kadro bekleyenler vardı. Öğretim üyelerimize 2017’nin sonunda bekleyen hiç öğretim üyesi kalmayacak diye söz verdik. Vakti geldiğinde herkesin kadrosu açılacak. Bunun yanı sıra dersliklerin daha aşağı yapısının oluşturulması, güçlendirilmesi ve kalitesinin artırılması noktasında çalışmalarımız oldu. Bilgisayar altyapımız Türkiye’nin en eski bilgisayar altyapısıydı. Çok enerjik bir BİLMER’imiz vardı lakin artan teknolojiye ayak uyduramadığı için çökme noktasına gelmişti ve bunun için de projelerimiz var” ifadelerini kullandı.

MASERA ile ilgili yeni projeleri olduğunu da dile getiren Rektör Şahin, “MESERA binasını alıp Diş Hekimliği Fakültesi yapma niyetindeyiz. sonradan fizik çare ile ilgili birkaç salon ilave edip, şayet günde 50-60 hastanın fizyo-terapisini yapabiliriz. Şu an bir mutabakata varmaya çalışıyoruz. Sayıştay ve Maliye aşamasında şu lahza görüşmelerimiz sürüyor. Olumlu bir manzara geldiği takdirde kiralarının bitimi olan 37 yılı beklemeden kullanmaya başlayacağız. Mevlana Üniversitesi’nin RİXOS’un hemen arkasına kaçak yapı ettiği 350 karakter yurt binasını da alıp erkek öğrenci yurdu yaptık” biçiminde konuştu.

“Çok güzel selçuklu tarihi müzesi olur”

Kampüs alanındaki faaliyetler hakkında data veren Rektör Şahin, “Kampüsümüzde hızla aralıksız bir rektörlük binamız var. Bittiğinde rektörlüğü ağırlıklı olarak yönetimini kampüse taşıyacağız. Her Tarafta bir müze binamız vardı. 10 bin metrekare kapalı olan o müzenin telef olmasını istemiyoruz. Ve fiilen müze formatında yapılmış bir bina. Sergi salonları ve galerileri var. Selçuklu tarihi müzesi yapma arzusundayız. Görüşmelerimizi yaptık. Kampüsümüzde böyle güzel bir müzeden insanların faydalanması bir kazanım olacaktır” diye konuştu.

Güneş enerji santrali ve aşım imal merkezi geliyor

Bakanlıklara sunulan projeler hakkında açıklamalarda yer alan Rektör Şahin, “Üniversitemizin elektriğini karşılayacak bir güneş enerji santrali projemiz var. Türkiye’de beşeri aşı üretilmediği için Aşı Üretim Merkezi projemiz var. Zaten hayvani aşı üretimin yüzde 60’lık kısmı üniversitemizin Baytar Fakültesi bünyesinde üretiliyor. Biz bunu insani aşı da üretebilecek bir seviyeye getireceğiz. Ülkemiz aşıya fazla ciddi paralar ödüyor. Stratejik bir konu. Aşıda yurtdışına ast olmanın tedirgin olduğunu uyarı sürüklemek için geliştirdiğimiz projemize de yardım aldık. Konya sanayisinin yerli otomobile ne gibi katkıları olur konusuna da kafa yorduk. İtalya’dan gelen araba tasarımcılarına Konya sanayisini gezdirdik. 232 firmada 2 bin 200 civarında otomobilin en ağır en önemli parçalarının Konya sanayisinde üretilmesine İtalyan takım şaşırdı. Bu dek altyapıya sahip bir şehirde nasıl otomobil üretilmediğine şaşırdılar. Şehrimize yeni ticari imkanlar başlamak için çalışmalarımız var. Birincil etapta dünya fuarlarında göstermek için bir otomobil projesi hazırlığımız var” dedi.