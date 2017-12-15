SÜ Spor Bilimleri Fakültesi şampiyonlar yetiştirmeye devam ediyor

Spor Bilimleri Fakültesi olarak eğitim almak isteyen sporcuları özenle ve büyük bir titizlikle seçtiklerini anlatan Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Bozkurt Ataman, “Fakültemizde bu yıl teknolojik alt yapıları yeniledik ve bu yıl ilk kez yetenek sınavlarında kullanılmak üzere bir yazılım geliştirildi ve sınavın her bir açısını ayrı ayrı irdeleyen, görüntüleyen, sınavla ilgili herhangi bir itiraz anında adayın sınavının her bir aşamasını ayrı ayrı kaydeden bir sisteme geçtik ve tamamen ölçülebilir ve objektif bir sınav yapıyoruz. Türkiye’de bu sistemle sınav yapan birkaç fakülteden biriyiz” diye konuştu.

Fakülte bünyesinde federasyon başkanı, spor temsilcileri, antrenörler, kulüp idarecileri, hakemler ve milli sporcular barındırdığını anlatan Dekan Prof. Dr. Ataman, “Fakülte bünyesinde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük ve Eğitimi, Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon Bölümleri ve bu bölümlere bağlı olarak 6 ana bilim dalın bulunmaktadır. Özellikle 2015 yılında Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun kapatılarak Fakülteye dönüştürülmesinin ardından akademik yapılanması ve spor tesisleri bakımından ülkemizin en önde gelen fakültelerinden biri haline geldiğimizi söyleyebiliriz. Fakültemiz bünyesinde 8 profesör, 17 doçent, 14 yardımcı doçent, 16 öğretim görevlisi, 12 araştırma görevlisi, ve 1 uzman görev yapmaktadır. Fakültemizde bugün itibariyle bin 200 öğrencimiz bulunmakta olup bunlardan 136 erkek, 65 kadın milli sporcumuzdan oluşmaktadır” diye konuştu.

Prof. Dr. Ataman, “Badminton, Basketbol, Bilek Güreşi, Boks, Cimnastik, Eksrim, Futbol, Güreş, Hentbol, Judo, Muay Thaı, Salon Futbolu, Speedminton, Taekwondo, Tenis, Wushu olmak üzere pek çok branşta yarışan sporcularımız, gerek dünya, gerek ülke gerekse üniversitemize en iyi şekilde temsil etmektedir. Fakültemizde mezunlarımızın iş bulma olanakları oldukça fazla. Oldukça deneyimli, güçlü bir öğretim elemanı kadrosu var bu da fakülteye başvuruda oldukça önemli bir faktör ve şuan doluluk oranımız yüzde 99’dur” dedi.