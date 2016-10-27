Sudan'da “Kahraman Şehit Ömer Halisdemir su kuyusu” açıldı

KONYA (AA) – MUHAMMED ALİ AKMAN – Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki darbe girişimi sırasında Ankara’daki Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir’in adı, Konya merkezli RİDA Uluslararası Yetim ve Muhtaçlara Yardım Derneği tarafından Sudan’da açılan su kuyusuna verildi.

Dernek tarafından Darfur Bölgesi’nde yer alan Nyala şehrinde açılan “Kahraman Şehit Ömer Halisdemir su kuyusu”, şiddetli kuraklık yaşanan bölgede 2 binden fazla kişinin su ihtiyacını karşılayacak.

RİDA Derneği yetkilisi Selim Doğdu, Ömer Halisdemir’in şehadetinin Afrika’daki Müslümanlara su bereketi olarak yansıdığını söyledi.

Yaptıkları bu çalışmanın bir diğer amacının ümmet bilincini yeniden diriltmek olduğuna dikkati çeken Doğdu, “15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişimini engelleyen yüzlerce kahramanımızdan biri olan Ömer Halisdemir kardeşimizin ismini, böyle güzel anlamlar taşıyan bir çalışmaya vermek istedik. Bu kuyu, darbe girişimini ilk kınayan ülkelerden birisi olan Sudan’da açılması nedeniyle de ayrı bir önem taşıyor.” ifadelerini kullandı.

Nyala Bölgesi’nde susuzluk, kuraklık ve açlık gibi insani krizlerin giderek arttığına vurgu yapan Selim Doğdu, açtıkları su kuyusunun, yakınlarda başka bir su kaynağı bulunmaması açısından da önem taşıdığını dile getirdi.

– “Halk Türkiye’ye dua ediyor”

Doğdu, Sudan’daki çalışmaları artırmayı hedeflediklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

“Büyük altın rezervlerinin bulunduğu Nyala şehri, Güney Sudan’a çok yakın bir konumda yer alıyor. Son yıllarda bu bölgede Hristiyan misyonerlerin faaliyetlerinde gözle görülür bir artış var. Ayrıca Hristiyanlardan oluşan silahlı gruplar, Müslümanları bölgeyi terk etmeye zorluyor. Müslümanların yaşadığı bölgede su kuyularının sayısı artar ve ekonomik faaliyetler canlanırsa, Hristiyan misyonerlerin ve silahlı örgütlerin oyunları bozulacaktır. Çalışma yaptığımız bölgelerdeki halk, Türkiye’ye dua ediyor.”

– Günde 3 bin yetime sıcak yemek dağıtılıyor

Derneğin Nyala’da yürüttüğü çalışmalara da değinen Selim Doğdu, “Nyala Üniversitesi ile ortak düzenlediğimiz meslek edindirme kursumuzda 50 yetime 10 branşta eğitim veriyoruz. Kur’an kursumuzda 30 yetim öğrencimiz hem hafızlık yapıyor hem de İslami ilimler öğreniyor. Aşevimizde her gün 3 binden fazla yetime sıcak yemek dağıtılıyor.” diye konuştu.

Doğdu, özellikle Güney Sudan’da ve diğer çatışma bölgelerinde çok sayıda çocuğun örgütler tarafından asker olarak kullanıldığını, bu nedenle Nyala’daki faaliyetlerde yetim çocuklara öncelik verdiklerini anlattı.