Sudanlı Bakandan FETÖ sözü

Başbakan Şimşek, Sudan Dışişleri Bakanı Ibrahim Ahmed Abdel Aziz Ghandour’u makamında kabul etti. Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre görüşmede Başbakan Şimşek, Türkiye’nin Afrika’da manâlı bir karşılıklı olarak gördüğü Sudan’ın istikrar ve refahının artırılmasına özel ağırlık atfettiğini vurgulayarak, bu doğrultuda Sudan’daki siyasi uzlaşı ve milli diyalog çalışmalarını dinç bir şekilde desteklediğini belirtti. Başbakan Yıldırım’ın hem 15 Temmuz’daki menhus darbe girişiminin anında ardındaki Sudan makamları ve halkının Türkiye ile sergilediği kuvvetli dayanışmayı, bu doğrultuda Sudan’ın FETÖ’yle mücadele alanında atmakta olduğu adımları takdirle karşıladığını, bu alandaki yakın işbirliğinin sürdürülmesine siklet verdiğini açıklama ettiği öğrenildi.

Bakan Ghandour ise, Türkiye ile her alandaki ilişkilerini daha ileri bir seviyeye taşımak konusunda kararlı olduklarını, FETÖ’yle mücadelede Türkiye ile dayanışma ve işbirliği içinde olmayı sürdüreceklerini dile getirdi.

Görüşmede ikili konuların yanısıra yöresel gelişmelerin de ele alındığı öğrenildi.