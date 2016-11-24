SÜde genç diş hekimleri mesleğe ilk adımlarını attı

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Diş Hekimliği Fakültesi tarafından “22 Kasım Diş Hekimliği Günü ve Beyaz Önlük Töreni” düzenlendi.

Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Okka, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Nimet Ünlü, dekanlar, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törenin başlangıç konuşmasını yapan Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nimet Ünlü, “Dün gibi başladığınız eğitim hayatınızın bu gün 3. yılına başarılı şekilde ulaşmış bulunmaktasınız. Diş hekimliğinin en önemli alanı klinik eğitimidir. Mesleğimizin en hoş yanı insanın ağrısını dindirmek, dişlerini sağlığına kavuşturmak, estetik kaygılarını onarmak, en önemli yanı ise insanları mutlu edebilmektir. Mesleki bilgileri klinik eğitimde en son bilimsel teknolojik gelişmelerle öğrenek sizler de birer başarılı diş hekimi olacaksınız. Beyaz önlüğün yüklediği en büyük kasıt ise insan sevgisidir. Saflığı, temizliği, insan sevgisini temsilci beyaz önlükleri klinik eğitimi olmak üzere giymeye hak kazanmış bulunmaktasınız” dedi.

“Yatırımların en önemlisi insana olan yatırımdır”

Törende önlüklerini giyerek mesleğe ilk adımını atan öğrencileri tebrik eden SÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Okka, “Yatırımların en önemlisi, en uzun süre alanı ve en şiddet olanı büyük dayanma özveri isteyen insana olan yatırımdır. Ailelerin emaneti olan öğrencilerimizi çağın ihtiyaçları doğrultusunda mesleğinde teknolojiyi rahatça kullanan, çalışmaların safhalarını iyi haberdar olan, lider, kendine güvenen, bilgi ve becerileri en üst şekilde donatılmış diş hekimleri olarak mükemmel düzeyde geliştirmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmamaktayız. Ülke olarak tedirgin günler yaşadık. Çoğu badireler atlattık. Sizlerden ricam aldığınız bu dinç eğitim sonucunda iyi yetişmiş bir diş doktoru olmanız. Sizleri doğru, disiplinli, vatanını, milletini seven milli ve manevi değerlerine sahip medeni cesaretli, inisiyatif sahibi, sağlam karakterli bireyler olarak yetiştirmek için uğraş göstermekteyiz. Milleti insanlar yapan değerlerimize sahip olan bir zincirin halkaları gibi birbirlerinize sımsıkı bağlanan ve birlikte yaşamayı öğrenmiş ulusal ve manevi değerlerimize saygılı ve bilimselliğinizi geliştirmiş bireyler olarak ulusal ve milletlerarası alanlarda başarılı dişçi olmanız bizlerin en büyük temennisi olacaktır. Ömür boyu tüm başarılarınızın sizlerle birlikte olmasını diliyorum. Bahtınız ve geleceğinizde üzerinizde taşıdığınız önlükler gibi bembeyaz olsun” biçiminde konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Aykut Mısırlıgil, Diş hekimliğinin tarihsel sürecini anlatarak öğrencilere mesleksel tavsiyelerde bulundu. Sonrasında protokol ve öğretim üyeleri, Diş Hekimliği Fakültesi 3. sınıf öğrencilerine önlüklerini giydirdi.