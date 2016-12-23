Suikastçı Altıntaş, 15 Temmuz gecesi Erbildeymiş

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un öldürülmesini araştıran 18 kişiden oluşan Rus heyetin incelemelerinde acayip bilgiler ortaya çıktı.

TELEFONUNDA 4 AŞAMALI GÜVENLIK KORUMASI

Rus istihbaratında görevli bir korgeneralden aldığı bilgilere tarafından Rus uzmanlar, Altıntaş’ın telefonunda dört kademeli güvenlik koruması buldu. Dört şifreyi de çözen uzmanlar katilin geçmişe yönelik bütün hareketlerini peyderpey saptama etti.

ERBİL’DE ‘SESSİZ’ 7 SAAT

Yapılan incelemelerde 15 Temmuz 2016 darbe girişimi günü Mert Altıntaş’ın Diyarbakır’da görevli olduğu belirlendi. güya, FETÖ’den tutuklanan amiri Kahraman Sezer’den iki jurnal müsade aldı ve çalışma saati sonunda 386 kilometre yol katederek Erbil’e gitti. Altıntaş’tan en son Erbil’deki hükümet binası yakınlarında yer alan CIA ofisi civarında sinyal alındığı ileri sürüldü. Sonraki 7 saat cep telefonundan sinyal çıkmadı. Altıntaş, 7 saat sonradan her yerde cep telefonunu kullanmaya başladı ve Ankara’ya döndü.

Mevlüt Yüksel – Takvim gazetesi