Sulakyurt ilçesinde aşure etkinliği düzenlendi

KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale’nin Sulakyurt ilçesinde Muharrem ayı etkinlikleri kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından aşure etkinliği düzenlendi.

Sulakyurt Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Kaymakam Fikret Dağ, burada yaptığı konuşmada, ilçede birlik ve beraberlik adına güzel bir etkinlik düzenlendiğini söyledi.

Büyük küçük herkesin bir araya gelerek yıllardır devam eden bu geleneği yaşatmaya çalıştıklarını dile getiren Dağ, “Bundan sonra da bu geleneğimiz nesilden nesile aktarılarak devam edecektir. Bu tür etkinlikler, birlik ve dirliğimizi daha da kuvvetlendirmekte, fitne ve fesatlıktan uzak, ayrılık ve gayrılığa düşmeden birlik ve beraberlik vesilesi haline gelerek hem ülkemizdeki hem de İslam dünyasındaki diğer Müslümanlarla birbirimizi sımsıkı kenetlemektedir. Bugün burada halkımız, çalışanlarımız ve öğrencilerimizle iç içe olduk.” diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazmi Bayram da “Gün birlik olma, ikilikten kurtulma günüdür. Gün dayanışma ve paylaşma günüdür. Matemleri bir ve ortak olan milletin tarihi geçmişi, medeniyeti ortak olarak şekillenmiş milletin geleceği ve idealleri de birdir.” dedi.

Etkinlik, ilahi dinletisi ve oratoryo gösterilerinden sonra aşure dağıtılmasının ardından son buldu.

Programa, Belediye Başkanı İsmail Bildik, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hacı Ahmet Altun, Cumhuriyet Savcısı Selçuk Ulus, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.