  •  
  •  
  •  
  •  
Son Dakika
22 Aralık 2016 Perşembe

Ana Sayfa   >   Genel   >   Sulakyurt'ta anasınıfı öğrencileri polisleri ziyaret etti

Sulakyurt'ta anasınıfı öğrencileri polisleri ziyaret etti

22 Aralık 2016 Perşembe, 14:40

Benzer Konular

Bahşılı'da ilkokul öğrencilerine beyzbol eğitimi
Sivas Belediyespor'dan ziyaret
Bahşılı Kaymakamı Şahin görevine başladı

KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale’nin Sulakyurt ilçesinde anasınıfı öğrencileri İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret etti.

Cumhuriyet İlkokulu Müdürü İzzet Kuzucu ve beraberindeki anasınıfı öğrencileri, Sulakyurt İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polisleri görevi başında ziyaret etti.

Öğrenciler, ziyarette polislere çiçek vererek İstiklal Marşı okudu.

Okul Müdürü Kuzucu, ziyaret sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, son günlerde yaşanan emniyet güçlerine yönelik saldırılardan derin üzüntü duyduğunu belirterek, her zaman emniyet güçlerinin yanında olduklarını söyledi.

Zor günlerde herkesin tek vücut olması gerektiğini belirten Kuzucu, “Bu zor günlerde her daim polislerimizin yanındayız. Bu bilinci yeni neslimize de bu tür ziyaretlerle kazandırmak istiyoruz.” dedi.

Öğrencilerin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirten polisler de öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Anasınıfı öğrencileri İlçe Emniyet Amirliği Kırıkkale Sulakyurt ziyaret

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet