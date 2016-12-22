Sulakyurt'ta anasınıfı öğrencileri polisleri ziyaret etti

KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale’nin Sulakyurt ilçesinde anasınıfı öğrencileri İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret etti.

Cumhuriyet İlkokulu Müdürü İzzet Kuzucu ve beraberindeki anasınıfı öğrencileri, Sulakyurt İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polisleri görevi başında ziyaret etti.

Öğrenciler, ziyarette polislere çiçek vererek İstiklal Marşı okudu.

Okul Müdürü Kuzucu, ziyaret sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, son günlerde yaşanan emniyet güçlerine yönelik saldırılardan derin üzüntü duyduğunu belirterek, her zaman emniyet güçlerinin yanında olduklarını söyledi.

Zor günlerde herkesin tek vücut olması gerektiğini belirten Kuzucu, “Bu zor günlerde her daim polislerimizin yanındayız. Bu bilinci yeni neslimize de bu tür ziyaretlerle kazandırmak istiyoruz.” dedi.

Öğrencilerin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirten polisler de öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.