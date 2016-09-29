Sulama Birliği başkanlığına Gökçe yeniden seçildi

KONYA (AA) – Seydişehir Karaören Pompaj Sulama Birliği Başkanı Hasan Gökçe, yapılan kongrede yeniden başkan seçildi.

Ortakaraören Belediye Düğün Salonunda gerçekleşen kongrede üç aday liste seçime katıldı.

Mevcut Başkan Gökçe, 30 delegenin oy kullandığı seçimlerde 23 oy alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Kongre sonrası konuşan Gökçe, kendisini tekrar başkanlığa seçen delegelere teşekkür etti.

Hizmetlere devam edeceklerini ifade eden Gökçe, “Geçen 4 yıllık çalışma dönemimizde birliğimizin gelişmesi için çaba gösterdik. Birliğimizin kurumsallaşması konusunda büyük yol kat ettik. Çiftçilerimizin sorunlarını bizzat yerinde tespit ederek çare bulmaya çalıştık. Suğla Ovası Sulama Projesi tamamlanma aşamasına geldi. Sulu tarım sayesinde çiftçilerimiz ürünlerini birkaç kat artırarak yaşam koşullarını daha da iyileştireceklerdir.’’

Hasan Gökçe başkanlığındaki yönetim kurulu, Ahmet Çiftçi, Mahmut Göktaş, Erol Yücel, Erdal Koyuncu, Kamil Çelik ve Abdullah Koca’dan oluştu.