Sulama kanalına korkuluk önlemi

KONYA (AA) – Devlet Su İşleri (DSİ) Beyşehir, Suğla, Apa BSA beton sulama kanal boyunca herhangi bir can kaybının yaşanmaması için 66 bin 500 metrelik korkuluk yapıyor.

Seydişehir Karaören Pompaj Sulama Birliği Başkanı Hasan Gökçe, AA muhabirine yaptığı açıklamada kanal çevresine yapılacak bariyerlerin montajına başlandığını söyledi.

4 milyon 875 bin lira ihale bedeliyle çift taraflı koruyucu bariyer çalışması yapıldığını aktaran Gökçe, “Beyşehir’den başlanarak Çumra’ya kadar bariyer çekilecek. Bölge halkımızın muhtarları, Orman ve Su İşleri Bakan yardımcısı Harun Tüfekci’nin gayretleri sonuç verdi. Alınan önlemlerle özellikle yaz aylarında meydana gelen ve ölümle sonuçlanan üzücü olayların önüne geçilecek.” dedi.