Sular çekilince adaya yürüyerek gittiler

Türkiye’nin en büyük ve en bereketli tarım arazilerinin bulunduğu Adana’da yağmur yağmamasından nedeniyle ayrıca sulamada ayrıca de enerjide kullanılan Seyhan Baraj Gölü’nde sular kıyıdan yaklaşık 400-500 metre çekildi. Yılda sadece 1 kez suların çekilmesiyle birlikte adaya dışarı giden yol ortayı çıkıyor. Bunu fırsat bilen vatandaşlar ise otomobilleriyle, motosikletleriyle veya yürüye yürüye adaya gidip banklara oturup manzaranın keyfini sürüyor. Bazı vatandaşlarda öz çekim yaparak bu anı ölümsüzleştiriyor.

Bayağı zamanlarda göl içerisinde su olduğundan adaya gidebilmek için vatandaşlar filika kiralıyor ve sandalla da gitmek basit olmuyor. Vatandaşlar kiraladıkları kayık ya da sandalların sürücülerinin telefon numaralarını alıyor ve kendilerini adaya bırakmalarını aradıklarında gelip almalarını istiyor. Lakin bir takım zamanlar aksilikler oluyor ve sandalcıya ulaşamayan çoğu kişi adada mahsur kalabiliyor.

Yürüyerek adaya giden vatandaşlardan Ayhan Esen, “Gezmek için bugün buraya geldik ve adaya yürüyerek gidildiğini gördük. Gayet hoş lakin biraz ihmal edilmiş bulduk. Birincil kere geziyorum bende. Manzarası çok güzel” diye konuştu.

Fatma Esen ise, “Tam bir Sevgi Adası şuanda. Sevgililer, çiftler falan. Beğendik yani hoş” ifadelerini kullandı.

“Yaya olarak cümbür cemaat bunu tadabilse çok güzel olur”

Övünç Taşçıoğlu isimli başka bir yurttaş ise Sevgi Adası’na yapılabilecek bir köprü ile her mevsim Adanalıların adaya yürüye yürüye gidebileceği önerisinde bulunarak şunları söyledi:

“3-4 yılda olan bir olay bu. Yani gerçekte Sevgi Adasına çıkmak, fazla hoş bir şey. Gösterme, doğal güzelliği çok güzel. Yalnız buralar daha da değerlenebilir. Ben Hatay’dan akrabalarımı getirdim hayran kaldılar, doğa güzelliği olsun, manzarası olsun. Böyle bir olayı da yakaladık burada bugün. İnşallah Adanalılar değerini bilir. Köprü olsa burada, herkes gelse, yaya olarak herkes bunu tadabilse fazla hoş olur. Bir Adanalı olarak herkese nasihat ediyorum buraya gelmelerini.”

“İnşallah tadını çıkartacağız”

Hatay’dan gelen Durdu Albayrak ise, “Ender olan olaylardan birisiymiş. İnşallah doya doya gezeceğiz. Adana’ya gelipte burayı gezmemek büyük bir hata olur. İnşallah tadını çıkartacağız. Sevgi Adası Hatay’da ancak insanların nezrinde bir simgeydi her zaman işitirdik. Sağolsun akrabalarımızda getirdi. Azıcık daha turistik açıdan iyi olursa çok hoş olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Umutcan İşledici – Elif Ayşenur Bay

