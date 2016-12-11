Süleyman Soylu: 29 şehidimiz var

Bakan Asilzade İstanbul Beşiktaş’ta meydana gelen 2 bambaşka bombalı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada; “29 şehidimiz var. 2’si sivil, biri güvenlik müdürü, biri emniyet amiri edinmek üzere 27 polis arkadaşımız şehit oldu, 166 tespit edilen zarar görmüş var. Saldırıyla ilgili 10 birey gözaltına alındı.” ifadelerinde bulundu.