Sultangazi 2. Hamsi Festivali’nde 3 ton hamsi dağıtıldı

Sultangazi Belediyesi, Karadeniz’in vazgeçilmez lezzetlerinden olan hamsiyi ilçeye taşıdı. Sultangazi Belediyesi ve Sultangazi Rizeliler Derneği işbirliğinde düzenlenen,“ Bölgesel Ürünler ve 2. Ançuez Festivali” ile Sultangazililer Karadeniz’in yöresel ürünleriyle tanıştı. Sultangazi Belediyesi Etkinlik alanında düzenlenen festival zarfında 3 ton ançuez, ziyaretçilere dağıtıldı. Şenlik alanına akın eden vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

“Bugün bütün vatandaşlarımız hamsi yiyecek”

Festivalde vatandaşlara hamsi ikram eden Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, geçen yıl yoğun ilgi gören festivalin bu sene da benzer yoğunluğu yaşadığını söyledi. 10 gün sürecek olan festivalde farklı alanlara yönlendirilmiş etkinlilerin olacağını açıklayan Başkan Altunay, “Burada geçen yıl kışın ortasında yapılan bu festivalin ilki fevkalade tutmuştu ve yoğun bir istek vardı. Bugün de fazla şükür ançuez ile doldurduk Sultangazi’yi. hemen vatandaşlar kuyruk oluşturdu fakat tamamına yetiştirebiliyoruz. Bugün 3 ton hamsi dağıtılacak. Bundan kaç kişi yararlanacak bilmiyorum fakat tüm vatandaşlarımız hamsi gıda bugün. 10 gün sürecek festivalde yalnızca ançuez değil. Rize’nin bölgesel oyunlarıyla, sanatçılarıyla 10 gün baştan başa vatandaşı hoşnut edecek etkinliklere sahne olacak” dedi. Sultangazi Rizeliler Derneği Başkanı Hasan Başça ise Karadeniz kültürünü Sultangazi’de en iyi şekilde temsilcilik ettiklerini belirterek festivalin ilerleyen günlerinde çeşitli ikramlar olacağını söyledi. Bu sene ikincisi düzenlenen festivalde hamsilerin tadına bakan vatandaşlar da festivalin geleneksel ışık halkası gelmesini istedi. Festivalde hem Belediye Başkanı Cahit Altunay ve vatandaşlar horon oynadı.

Serdal Altıntepe