Çok sayıda ürünün neredeyse 3’te 1’i fiyatına satıldığı Sultangazi Alışveriş Festivali başladı. Sultangazi Ramazan Etkinlik Alanı’nda başlayan festivalin açılış kurdelesini MHP Sultangazi İlçe Başkanı Yusuf Özel ve Yöresel Ürünler ve Yöresel Fuar Katılımcısı Esnafları, Zanaatkarları Koruma ve Tanıtma Derneği (YÖRDEN) Genel Sekreter Yardımcısı Bekir Ayhan birlikte kesti. Festivalde oyuncaktan, zücaciyeye, giyim ürünlerinden mutfak gereçlerine kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla vatandaşlara sunuldu. Festivalinin ilk gününde ise çok sayıda vatandaşın çadıra gelerek alışveriş yapması satıcıların yüzünü güldürdü. Kimi vatandaşlar yüzlerce ürünün uygun fiyatlara satıldığı çadırda çocuklarına oyuncaklar bakarken kimileri de hediyelik eşya aldı.

10 Ocak’a kadar vatandaşların ziyaretine açık

Birbirinden farklı ürünlerin bulunduğu çadırda ayrıca YÖRDEN’in projesi kapsamında ev hanımlarının ev ekonomilerine katkı sağlamaları amacıyla ürettiği el işi, takı ve çeşitli ürünler vatandaşların beğenisine sunuldu. Sultangazi Alışveriş Festivali 10 Ocak’a kadar indirimli ürünleriyle vatandaşların ziyaretine açık olacak.

“Vatandaşımız açısından da güzel, sevindirici bir şey”

Sultangazi Alışveriş Festivali’nin açılışını gerçekleştiren ve vatandaşlar için birçok ürünün uygun fiyatlara satılmasını olumlu değerlendirdiğini ifade eden MHP Sultangazi İlçe Başkanı Yusuf Özel, “500 liralık bir elbisenin 250 lira civarında satılması vatandaşımız açısından da güzel, sevindirici bir şey. Birçok marka var burada marka ürünleri bu fiyatlara yerinden almak mümkün değil. Herkese saygılar, sevgiler sunuyorum, esnaflarımıza hayırlı işler diliyorum. Bu güzel oluşum için yeri açtığı için Sultangazi Belediye Başkanımıza, esnaflarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Sosyal sorumluluk projesi alanında yaptık”

Ev hanımlarının evlerinde ürettiği ürünleri çadırda satarak ev ekonomisine katkı sağladıklarını dile getiren YÖRDEN Genel Başkanı Yaser Bayrak, “Bayanlara yönelik projelerimiz vardı. Kadınlar evde oturmasın istediği ürünleri derneğimizin stantlarında satması için hem evlerine fayda hem de meşguliyet olması için böyle bir proje kurduk. Sosyal sorumluluk projesi alanında yaptık şu anda çok güzel gidiyor. Sadece kadınlara yönelik değil, Anadolu’da olsun bazı yörelerde insanların üretip teşvik etmeleri için yaptığımız ürünlerdir bunlar” diye konuştu.

“Çok güzel, daha da bakacak yerimiz çok”

Çadırda satılan ürünlerin her kesimin bütçesine uygun olduğunu ifade eden Hafize Metin, “2 saatten beri dolanıyoruz bakmadığımız yer kalmadı. Çok güzel daha da bakacak yerimiz çok her markadan var hepsine baktık. Hem gençler hem emekliler için her yaşa ürün var” ifadelerini kullandı.

Ahmet Faruk Sarıkoç – Hasibe Karadağ