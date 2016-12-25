Sultangazideki okulda dersler müzikli terapi eşliğinde işleniyor

Sultangazi ilçesinde bulunan İvat Turhan Ortaokulu’nda müzik öğretmenliği yapan Derya Ayrancı, sınıfında müzikli terapi uygulaması başlattı. Ayrancı, TEOG ve okullardaki sınavların, ergenlik döneminde yaşanan duygu karmaşalarının, öğrencilerin başarılarını olumsuz etkilediğini gözlemleyerek öğrencilerin streslerini azaltmak amacıyla uygulamayı başlattı. Okul yönetiminden destek gören uygulama için Sultangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’yle de görüşülerek terapinin yapılması için onay alındı. Ayrancı’nın kendi sınıfında başlattığı müzikli terapi uygulamasının öğrencilerde olumlu değişimler oluşturduğunun görülmesiyle uygulama tüm okula yayıldı. Sınıflarda önce çeşitli makamlardan sözsüz müzikler dinlettirilip sonrasında bu müzikler eşliğinde öğrencilere eski Türklerde hekimlerin tedavi ve enerji yükseltmek amacıyla kullandığı baksı dansı yaptırıldı. Bu dans kapsamında belirli egzersiz hareketleri yaptırılarak öğrencilerin müzik eşliğinde vücutlarının uyandırılması ve rahatlaması sağlandı. Öğrenciler dans ile bir yandan stres atarken bir yandan da ders öncesinde eğlendiler.

Ders başlamadan önce yapılan baksı dansı ile rahatlayan öğrencilerin daha sonra sözsüz müzikler eşliğinde stressiz bir şekilde derslerine adapte oldukları belirtiliyor. Derslerini çeşitli makamlardan sözsüz müzikler ile işleyen öğrenciler, eğitimlerini bu şekilde alıyor. Ayrancı’nın başlattığı müzikli terapiyle öğrencilerin davranış problemlerinde azalma ve okul başarılarında artış sağlandığını gözleyen öğretmenler durumdan oldukça memnun oldu. Müzikli terapinin başarılı sonuçlar verdiğinin görülmesiyle okulda Türkçe dersinden matematik dersine kadar birçok derste uygulanmaya başladı.

“Müzikle terapinin Türkiye’de tüm devlet okullarında yayılmasını istiyoruz”

Müzik öğretmenliği yapan ve uygulamayı başlatan Derya Ayrancı, “Müzikle terapi fikri, 8’inci sınıf öğrencilerinden TEOG’a hazırlanan çocukların aşırı derecede yaşadıkları stres ve ailesel baskı üzerine ortaya çıktı. Çocuklarımla birlikte kısa dinletiler yapmaya karar verdim. Müzikle terapinin, makamların insanlar üzerinde yüksek derecede iyileştirici ve şifa verici etkisi olduğunu öğrendim. Sınav başarısının haricinde aynı zamanda çocuklardaki davranış problemlerini de en aza indirgediğini gözlemledik. Müzikle terapinin Türkiye’de tüm devlet okullarında yayılmasını istiyoruz” dedi.

“Müzikli terapi sayesinde konsantrasyon sorunumu aştığımı düşünüyorum”

TEOG sınavının stresinin müzikli terapi ile azaldığını belirten 8’inci sınıf öğrencisi Furkan Esat, “TEOG’a hazırlanıyorduk, hocamız böyle güzel bir uygulama getirdi. TEOG stresinden oldukça kurtulduğumu düşünüyorum, rahatladım. Olumlu yönde etkiledi bizi, müzikli terapinin başka okullarda yapılmasını tavsiye ediyorum. Derslerde adaptasyonumu yükselttiğini düşünüyorum. Müzikli terapi sayesinde konsantrasyon sorunumu aştığımı düşünüyorum” diye konuştu.

“Derslerime daha odaklı bir şekilde bakabiliyorum”

Müzikli terapiden sonra ders çalışmasında olumlu yönde değişiklikler olduğunu ifade eden Öznur Yalçın da, “Derslerimde katkısı oldu, müzikli terapiden önce derslere odaklanamıyordum artık derslerime daha sıkı çalışabiliyorum ve derslerime daha odaklı bir şekilde bakabiliyorum. Hedeflerimi daha iyi belirleyebiliyorum” şeklinde konuştu.

Emrah Kuş – Hasibe Karadağ

