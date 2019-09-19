Sümeyye Boyacı'ya okulunda sürpriz karşılama

ESKİŞEHİR (AA) – İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda S5 kadınlar 50 metre sırtüstünde gümüş madalya kazanan Sümeyye Boyacı, öğrenim gördüğü okulda öğretmenleri ve arkadaşları tarafından törenle karşılandı.

Eti Sosyal Bilimler Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Sümeyye Boyacı için karşılama töreni yapıldı.

Ellerinde Türk bayrakları bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt ve Okul Müdürü Serpil Kılıç Cebeci ile milli sporcunun öğretmenleri ve arkadaşları, Boyacı'yı tebrik etti.

Hediyeler verilen Boyacı için hazırlanan pasta kesildi. Daha sonra sınıfına çıkan Boyacı, arkadaşlarının kendisi için hazırladığı kısa filmi izledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Cırıt, karşılama töreninde yaptığı konuşmada, Sümeyye Boyacı'nın başarılı bir sporcu olduğunu söyledi.

Yurt dışında Türk bayrağını göndere çektirmenin gurur verici olduğunu vurgulayan Cırıt, "Bize bu gururu yaşattığı için Sümeyye'ye teşekkür ediyorum. Sümeyye'yi izlerken göz yaşlarımızı tutamadık. Kendisini yetiştiren anne ve babasına, öğretmenlerimize ve antrenörlerine çok teşekkür ediyorum. Seninle gurur duyuyoruz." dedi.

Sümeyye Boyacı da sürpriz karşılamadan duyduğu mutluluğu dile getirerek, yetkililere, öğretmenlerine ve arkadaşlarına teşekkür etti.