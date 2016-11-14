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Süper Ay İstanbulda görüldü

Gökyüzünde sıra dışı bir görünüm oluşturan “Süper Ay” çıplak gözle de gözlemlendi.

14 Kasım 2016 Pazartesi, 20:17
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Gökyüzünde sıra dışı bir görünüm oluşturan “Süper Ay” çıplak gözle de gözlemlendi. İstanbul’da havanın bulutlu olması ise Ay’ın net olarak izlenememesine neden oldu. NASA, yalnızca 2016’nın değil bununla birlikte 21. yüzyılın da en yakın dolunayı olan Ay’ın 25 Kasım 2034’e değin dünyaya bu yakınlığa gelmeyeceğini açıkladı. Dolunayın 68 sene sonradan ilk kez daha büyük ve ışıklı görüleceği bildirildi. 

İsmail Coşkun

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