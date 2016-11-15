Ana Sayfa   >   Genel   >   Süper Ay Kapadokyada kartpostallık görüntüler verdi

Süper Ay Kapadokyada kartpostallık görüntüler verdi

Türkiye’nin en manâlı turizm merkezlerinden bir tanesine olan Kapadokya’da ‘Süper Ay’ yaklaşık olarak kartpostallık görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

15 Kasım 2016 Salı, 07:21
super-ay-kapadokyada-kartpostallik-goruntuler-verdi

Benzer Konular

super-ay-istanbulda-goruldu
Süper Ay İstanbulda görüldü
osmanli-ocaklari-liselerde-seminerlere-basladi
Osmanlı Ocakları liselerde seminerlere başladı
teleferikte-sasirtan-uygulama
Teleferikte şaşırtan uygulama

Türkiye’nin en manâlı turizm merkezlerinden bir tanesine olan Kapadokya’da ‘Süper Ay’ yaklaşık olarak kartpostallık görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Kapadokya bölgesinde ‘Süper Ay’ı görüntülemek isteyen binlerce yurttaş Göreme, Uçhisar ve Ortahisar’da yer alan vadilerde kamp kurarak bu benzersiz anı ölümsüzleştirmek istedi. Nevşehir’de bu özgün doğa manzarasını fotoğrafını çekmek isteyen vatandaşlar havanın bulutlu olması sebebiyle net bir görüntü çekemezken kameralara yansıyan süper ay ise Kapadokya’da yer alan peribacaları ile birlikte neredeyse kartpostallık görüntülerin ortaya çıkmasına niçin oldu. 

Coşkun Sağlamdin

Ay düzce düzce haber kapadokya’da Süper

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet