Süper Ay Kapadokyada kartpostallık görüntüler verdi

Türkiye’nin en manâlı turizm merkezlerinden bir tanesine olan Kapadokya’da ‘Süper Ay’ yaklaşık olarak kartpostallık görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Kapadokya bölgesinde ‘Süper Ay’ı görüntülemek isteyen binlerce yurttaş Göreme, Uçhisar ve Ortahisar’da yer alan vadilerde kamp kurarak bu benzersiz anı ölümsüzleştirmek istedi. Nevşehir’de bu özgün doğa manzarasını fotoğrafını çekmek isteyen vatandaşlar havanın bulutlu olması sebebiyle net bir görüntü çekemezken kameralara yansıyan süper ay ise Kapadokya’da yer alan peribacaları ile birlikte neredeyse kartpostallık görüntülerin ortaya çıkmasına niçin oldu.

Coşkun Sağlamdin