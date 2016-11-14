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Süper Ay onlara yüzünü göstermedi

Edirne Resim Sanatı Derneği (EFOD) üyeleri, dolunayı Mimar Sinan’ın fayda eseri Selimiye Camii ile birlikte fotoğraflamak için bir araya geldi fakat bulutlar ’Süper Ay’ı fotoğraflamaya izin vermedi.

14 Kasım 2016 Pazartesi, 22:17
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Edirne Resim Sanatı Derneği (EFOD) üyeleri, dolunayı Mimar Sinan’ın fayda eseri Selimiye Camii ile birlikte fotoğraflamak için bir araya geldi fakat bulutlar ’Süper Ay’ı fotoğraflamaya izin vermedi. EFOD Başkanı Serdar İyiiz, dernek üyeleri olarak büyük Ay’ı fotoğraflamak için yerini aldıklarını belirterek, “Hava bulutlu ama şansımızı deneyerek ardına kadar bekleyeceğiz. Çünkü uzun yıllardan daha sonra bu dolunay doğacak. Sanıyorum bundan daha sonra 2034 yılından sonra bu yakınlıktan geçeceği söyleniyor. Şansımıza inşallah dolunay çıkar” dedi.

EFOD hocalarından olan Enver Şengül ise, “Dernek olarak buradayız. Dolunayı çekmek istiyoruz fakat çok şansızız. Çünkü bulutlardan Ay kendisini gösteremedi. Fakat olsun bu saatte buradayız, Selimiye’nin okumuş fotoğrafını çekerek döneceğiz” ifadelerini kullandı.

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